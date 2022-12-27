«Новые Известия» подвели итоги года по громким арестам и преступлениям

По пути ужесточения мер идут в том числе судьи. Подсудимые практически не имеют шансов на то, чтобы не оказаться под стражей: суд практически всегда отправляет подозреваемых в СИЗО. Практика домашнего ареста или залога в России практически отсутствует. В доказательство тому выступает статистика: в первые 6 месяцев 2021 года под домашнее заключение отправили всего 4,21% обвиняемых, в 2022 еще меньше — 3,67%. Под залог, следует из судебной практики, в текущем году отпустили только 21 человека, сообщает издание «Новые Известия».