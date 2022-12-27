«Новые Известия» подвели итоги года по громким арестам и преступлениям

По пути ужесточения мер идут в том числе судьи. Подсудимые практически не имеют шансов на то, чтобы не оказаться под стражей: суд практически всегда отправляет подозреваемых в СИЗО. Практика домашнего ареста или залога в России практически отсутствует. В доказательство тому выступает статистика: в первые 6 месяцев 2021 года под домашнее заключение отправили всего 4,21% обвиняемых, в 2022 еще меньше — 3,67%. Под залог, следует из судебной практики, в текущем году отпустили только 21 человека, сообщает издание «Новые Известия».
Начало 2022 года ознаменовано противостоянием силовиков и хакеров. Первые аресты произошли при содействии США. Например, 15 января в 14 городах страны задержали 16 хакеров из группировки «REvil». 22 января задержали еще четверых — из группы «The Infraud Organisation», во главе которой стоял Андрей Новак. 7 февраля суд Москвы отправил в СИЗО 6 кибермошенников из неназванных группировок. К середине весны, 14 апреля, под арест попал Дмитрий Попов — предполагаемый основатель торговой площадки «Hydra Market». Его обвинили в незаконном обороте наркотических средств.
С началом СВО на Украине в России начался поиск «изменников Родине». Оказалось, что под эту категорию попали многие ученые:
Пока ФСБ разыскивало предателей, полиция искала тех, кто распространяет фейки об СВО и другую дискредитирующую информацию. По этой уголовной статье первый арест произошел 22 марта. Далее были арестованы оппозиционер Кара-Мурза* (признан иноагентом в РФ), стример Илья Яшин и Виктор Петров, который выложил в социальных сетях несоответствующее позиции Минобороны видео.
Также в 2022 году анонимные telegram-каналы потеряли анонимность, сообщает издание «Новые Известия». За массовой облавой на администраторов стоят представители «Ростеха» и «Промсвязьбанка». Всех руководителей публичных страниц обвинили в незаконном получении крупных денежных сумм от руководителей государственных компаний.
Череду арестов открыло задержание журналистки Александры Баязитовой и соучастников — Ольги Архаровой и Инны Чуриловой. Все эти люди до сих пор находятся за решеткой. 10 дней спустя под арест попали 3 администратора «Проект «Сканер»: Владислав Малушенко, Евгений Москвин и Алексей Слободенюк. Один из участников уже был арестован за дело о дискредитации ВС РФ. Следом в СИЗО оказались и другие представители медиа.
В 2022 году среди массы осужденных оказались и преподаватели, ученые и работники ВУЗов. Их обвинили в махинациях. Так, крупнейшие задержания прошли в филиалах РАНХиГС. Например, на Дальнем Востоке арестовали Игоря Макурина. Исполняющего обязанности директора подозревают в хищении 1,3 миллиона рублей.
Кроме того, руководители других высших учебных заведений также были замечены за хищениями в разных объемах. В этом списке:
Уходящий 2022 год оказался неожиданным и непрогнозируемым. Так, заметила журналистка Ксения Собчак, в России с легкостью отпускают из-под стражи насильников и убийц, но предположительно виновных в хищении денег и дискредитирующих властей держат под наблюдением правоохранителей.
Правозащитница, член СПЧ и журналистка Ева Меркачева отмечает, что государство взялось за жесткое регулирование инфо- и медиапространства. Мыслить иначе будет недопустимо, сообщила Меркачева в интервью изданию «Новые Известия». После завершения активных противостояний в театре боевых действий, возможно, свобода слова и защита прав человека в России появятся. До этого момента нужно быть бдительными, подмечает борец за права человека.