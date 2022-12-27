Отец убившей троих детей женщины из Екатеринбурга рассказал о ее мотивах

С родными мужчина виделся редко, но при этом обращал внимание на странное поведение Анастасии и ее мужа. По его словам, Вячеслав (муж Анастасии) ранее работал в полиции в отделе по борьбе с наркотиками. Некоторое время назад он с головой погрузился в религию, утверждает мужчина.