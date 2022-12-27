Отец убившей троих детей женщины из Екатеринбурга рассказал о ее мотивах

Жительница Верхнего Уфалея Анастасия Петрова 26 декабря задушила своих детей. Ее отец рассказал, что давно был обеспокоен психическим состоянием дочери и ее мужа. Этой информацией мужчина поделился с изданием Е1.
С родными мужчина виделся редко, но при этом обращал внимание на странное поведение Анастасии и ее мужа. По его словам, Вячеслав (муж Анастасии) ранее работал в полиции в отделе по борьбе с наркотиками. Некоторое время назад он с головой погрузился в религию, утверждает мужчина.
То, что в семье скоро может произойти какая-то беда, отец обвиняемый почувствовал неделю назад. По его словам, Анастасия тоже была увлечена религией и они с супругом «выбивали друг из друга бесов».
Мы со Славой таскали мебель. И вдруг он отказался: «Это гробы, это гробы, я не понесу». Я сразу всех родственников на уши поставил, чтобы срочно обращались к психиатру, - сказал Владимир.
После этого дочка перестала общаться с отцом. Она не брала трубку. По словам отца, он настаивал, чтобы дочь отвела мужа к психиатру, но она была будто зомбированная и повторяла «Я со Славой».
За день до трагедии Вячеслав уехал к своим родителям. Отец считает, что тогда Анастасия и запланировала убийство.
Она была замечательной мамой, до последнего о детях заботилась. То, что он шизанулся, ее доконало. Еще, видимо, сказались проблемы с его работой, — добавил Владимир.