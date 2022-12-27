Плата за наем жилых помещений увеличится в Нижнем Тагиле

На конец декабря 2022 года в Нижнем Тагиле оплата за услуги и работы по управлению, а также содержание и текущий ремонт общего имущества в домах составляет 14,52 рубля за квадратный метр. Такая стоимость останется до 1 июля 2023 года, затем она будет увеличена до 15,68 рубля.