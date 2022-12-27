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Плата за наем жилых помещений увеличится в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:48
Фото: 1MI
С 1 июля 2023 года в Нижнем Тагиле будет увеличена оплата за содержание жилых помещений по договорам социального найма. За квадратный метр в месяц придется платить 15,68 рубля.

На конец декабря 2022 года в Нижнем Тагиле оплата за услуги и работы по управлению, а также содержание и текущий ремонт общего имущества в домах составляет 14,52 рубля за квадратный метр. Такая стоимость останется до 1 июля 2023 года, затем она будет увеличена до 15,68 рубля.

Отдельно по договору найма тагильчанам придется оплачивать содержание общедомовых приборов горячего и холодного водоснабжения, тепловой энергии и газовых сетей. Кроме того, надо платить за лифты и мусоропроводы, уборку мест общего пользования и вывоз жидких бытовых отходов.

В таблице указан размер платы в месяц в изолированных жилых помещениях с 1 кв. метра общей площади, в общежитиях — с 1 кв. метра занимаемых жилых помещений в месяц с НДС.

Вид жилищной услуги 

С 01.01.2023

по 30.06.2023

С 01.07.2023

по 31.12.2023
Плата за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме 14,52 15,68
Плата за содержание общедомовых приборов учета тепловой энергии 0,26 0,29
Плата за содержание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения 0,26 0,29

Плата за содержание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения

 0,11 0,12
Плата за уборку мест общего пользования 0,85 0,91

Плата за содержание и текущий ремонт мусоропровода

 0,76 0,82
Плата за содержание и текущий ремонт лифтового оборудования 6,86 7,42
Плата за содержание и текущий ремонт внутридомовых газовых сетей 0,37 0,40
Плата за техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,14 0,16
Плата за вывоз жидких бытовых отходов 2,27 2,45
Плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме		 Размер платы рассчитывается для каждого лицевого счета
в соответствии с действующим законодательством 		 Размер платы рассчитывается для каждого лицевого счета
в соответствии с действующим законодательством 
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#Евгения Сафина#Экономика#Эксклюзив#Нижний Тагил#Постановление#Владислав Пинаев#Оплата#Наем#Жилье
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