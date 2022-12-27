Плата за наем жилых помещений увеличится в Нижнем Тагиле

На конец декабря 2022 года в Нижнем Тагиле оплата за услуги и работы по управлению, а также содержание и текущий ремонт общего имущества в домах составляет 14,52 рубля за квадратный метр. Такая стоимость останется до 1 июля 2023 года, затем она будет увеличена до 15,68 рубля.
Отдельно по договору найма тагильчанам придется оплачивать содержание общедомовых приборов горячего и холодного водоснабжения, тепловой энергии и газовых сетей. Кроме того, надо платить за лифты и мусоропроводы, уборку мест общего пользования и вывоз жидких бытовых отходов.
В таблице указан размер платы в месяц в изолированных жилых помещениях с 1 кв. метра общей площади, в общежитиях — с 1 кв. метра занимаемых жилых помещений в месяц с НДС.
|Вид жилищной услуги
|
С 01.01.2023
по 30.06.2023
|
С 01.07.2023
по 31.12.2023
|Плата за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме
|14,52
|15,68
|Плата за содержание общедомовых приборов учета тепловой энергии
|0,26
|0,29
|Плата за содержание общедомовых приборов учета горячего водоснабжения
|0,26
|0,29
|
Плата за содержание общедомовых приборов учета холодного водоснабжения
|0,11
|0,12
|Плата за уборку мест общего пользования
|0,85
|0,91
|
Плата за содержание и текущий ремонт мусоропровода
|0,76
|0,82
|Плата за содержание и текущий ремонт лифтового оборудования
|6,86
|7,42
|Плата за содержание и текущий ремонт внутридомовых газовых сетей
|0,37
|0,40
|Плата за техническое диагностирование внутридомового газового оборудования
|0,14
|0,16
|Плата за вывоз жидких бытовых отходов
|2,27
|2,45
|Плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме
|Размер платы рассчитывается для каждого лицевого счета
в соответствии с действующим законодательством
|Размер платы рассчитывается для каждого лицевого счета
в соответствии с действующим законодательством