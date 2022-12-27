Проект развития территории «Старого Демидовского завода» разработают в Нижнем Тагиле

В ходе рабочего совещания обсуждалась концепция предстоящей работы, сообщает пресс-служба мэрии.
К разработке привлечена группа компаний из Санкт-Петербурга и Москвы. Владислав Пинаев отметил, что реализация проекта важна для запуска новой экономики города, а также улучшения качества досуга жителей.
Также мэр сказал, что проект может быть интегрирован с проектом реконструкции еще одного исторического объекта – плотины по улице Челюскинцев.
К работе будут привлечены девелоперы, урбанисты и аналитики. Авторы предлагают разделить участок в 21 гектар на четыре зоны. Доминантой пространства выступает завод, расположенный на участке в 8 гектаров.
К сбору данных планируют привлечь множество сторон: различные целевые группы жителей, представителей малого и среднего бизнеса и другие.
Всеохватывающий и хорошо проработанный проект город готов заявить в национальный проект «Культура». Он станет поэтапным планом перспективного развития Нижнего Тагила, – заключил Владислав Пинаев.