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Проект развития территории «Старого Демидовского завода» разработают в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:19
Фото: администрация Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле будет создан проект реконструкции территории «Старого Демидовского завода».

В ходе рабочего совещания обсуждалась концепция предстоящей работы, сообщает пресс-служба мэрии.

К разработке привлечена группа компаний из Санкт-Петербурга и Москвы. Владислав Пинаев отметил, что реализация проекта важна для запуска новой экономики города, а также улучшения качества досуга жителей.

Также мэр сказал, что проект может быть интегрирован с проектом реконструкции еще одного исторического объекта – плотины по улице Челюскинцев.

К работе будут привлечены девелоперы, урбанисты и аналитики. Авторы предлагают разделить участок в 21 гектар на четыре зоны. Доминантой пространства выступает завод, расположенный на участке в 8 гектаров.

К сбору данных планируют привлечь множество сторон: различные целевые группы жителей, представителей малого и среднего бизнеса и другие.

Всеохватывающий и хорошо проработанный проект город готов заявить в национальный проект «Культура». Он станет поэтапным планом перспективного развития Нижнего Тагила, – заключил Владислав Пинаев. 
Ход подготовки проекта реконструкции моста на Челюскинцев обсудили в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Город#Нижний Тагил#Ремонт#Реконструкция#Благоустройство#Владислав Пинаев
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