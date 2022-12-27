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Пропали антибиотики и детский «Нурофен»: тагильчане пожаловались на дефицит лекарств

Сегодня, 05:24
Фото: TagilCity.ru

Жители Нижнего Тагила жалуются на дефицит лекарств от гриппа и ОРВИ

Жители Нижнего Тагила рассказывают о проблемах с лекарствами, возникшие у них в процессе лечения ОРВИ и гриппа. Рост заболеваемости повысил спрос на препараты, в их числе антибиотики и детский «Нурофен».

Житель Дзержинского района рассказал редакции TagilCity.ru о том, как полтора часа искал назначенный сыну препарат. Трехлетнему ребенку для лечения гриппа выписали антибиотики, однако купить их оказалось проблемой.

Мы столкнулись с тем, что выписанные ребенку антибиотики просто не купить. Провизоры рассказали, что амоксициллина нет по всей Вагонке, потому что он закончился у поставщиков. Я обошел около десяти аптек, в итоге нашел последние две пачки препарата только на Пихтовке, а мы живем в Алтайском микрорайоне, — говорит тагильчанин Дмитрий.

В это время супруга Дмитрия обзванивала аптеки по Вагонке, чтобы найти препарат в наличии:

Мне провизор в аптеке на Окунева сразу сказала, что амоксициллин закончился и лучше попросить у врача замену. Но мы вызывали врача четыре дня назад, запас препарата был дом и даже в голову прийти не могло, что больше его не сможем найти. Уже даже начали обзванивать родню, у кого какие запасы остались.
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Ещё одна жительница Дзержинского района столкнулась с тем, что в районных аптеках нет в наличии детского сиропа «Нурофен», который назначают маленьким пациентам для снижения температуры и обезболивающего эффекта:

Пришли в аптеку на Юности, а продавец сказала, что препарата нет у поставщиков и когда будет - непонятно.

В Дзержинском районе Нижнего Тагила заболеваемость гриппом и ОРВИ 22 декабря была в 8-10 раз выше, чем в других районах города. В связи с этим с 24 декабря в стационаре Горбольницы 1 часть коечного фонда отдана под больных с ОРВИ и гриппом. 

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