Пропали антибиотики и детский «Нурофен»: тагильчане пожаловались на дефицит лекарств

В Дзержинском районе Нижнего Тагила заболеваемость гриппом и ОРВИ 22 декабря была в 8-10 раз выше, чем в других районах города. В связи с этим с 24 декабря в стационаре Горбольницы 1 часть коечного фонда отдана под больных с ОРВИ и гриппом.