Пропали антибиотики и детский «Нурофен»: тагильчане пожаловались на дефицит лекарств

Житель Дзержинского района рассказал редакции TagilCity.ru о том, как полтора часа искал назначенный сыну препарат. Трехлетнему ребенку для лечения гриппа выписали антибиотики, однако купить их оказалось проблемой.
Мы столкнулись с тем, что выписанные ребенку антибиотики просто не купить. Провизоры рассказали, что амоксициллина нет по всей Вагонке, потому что он закончился у поставщиков. Я обошел около десяти аптек, в итоге нашел последние две пачки препарата только на Пихтовке, а мы живем в Алтайском микрорайоне, — говорит тагильчанин Дмитрий.
В это время супруга Дмитрия обзванивала аптеки по Вагонке, чтобы найти препарат в наличии:
Мне провизор в аптеке на Окунева сразу сказала, что амоксициллин закончился и лучше попросить у врача замену. Но мы вызывали врача четыре дня назад, запас препарата был дом и даже в голову прийти не могло, что больше его не сможем найти. Уже даже начали обзванивать родню, у кого какие запасы остались.
Ещё одна жительница Дзержинского района столкнулась с тем, что в районных аптеках нет в наличии детского сиропа «Нурофен», который назначают маленьким пациентам для снижения температуры и обезболивающего эффекта:
Пришли в аптеку на Юности, а продавец сказала, что препарата нет у поставщиков и когда будет - непонятно.
В Дзержинском районе Нижнего Тагила заболеваемость гриппом и ОРВИ 22 декабря была в 8-10 раз выше, чем в других районах города. В связи с этим с 24 декабря в стационаре Горбольницы 1 часть коечного фонда отдана под больных с ОРВИ и гриппом.