Свердловчане стали чаще читать электронные книги и реже смотреть фильмы

Директор МегаФона в Свердловской области Инна Джур отмечает, что они сфокусированы на развитии сети в крупных городах и небольших населенных пунктах, где значительно выросла мобильная активность. С начала года услуги были улучшены более чем в 100 местах Среднего Урала. В Екатеринбурге работы провели в районе Московского тракта, Уктуса, Компрессорного, Академического, Уралмаша, Паркового, Птицефабрики и в центре города. Качество голоса и интернета также подросло в Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Полевском, Серове, Красноуфимске, Первоуральске и других населенных пунктах.