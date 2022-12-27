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Свердловчане стали чаще читать электронные книги и реже смотреть фильмы

Сегодня, 09:16
Фото: 1MI
Свердловчане стали чаще читать электронные книги, пользоваться Telegram и общаться. Статистику по мобильным привычкам в регионе предоставил оператор МегаФон, проанализировав обезличенные данные.

Интернет-трафик жителей Свердловской области за этот год увеличился на 15%. Чаще скачивают что-либо из интернета именно мужчины. Пиковая активность, по подсчетам оператора, приходится с пятницы по воскресенье. При этом свердловчане предпочитают проводить время в Telegram — трафик мессенджера составляет 77% от всех сервисов. На втором месте по популярности — WhatsApp.

Кроме того, свердловчане стали самыми разговорчивыми жителями Урала. На звонки они тратят в день около 9,5 млн минут. Самое активное время переговоров — вторник и среда, меньше всего звонков — в воскресенье. Мужчины и женщины общаются практически одинаково, отдавая в том числе предпочтение технологии VoLTE. Она обеспечивает чистое звучание голоса и быстрое соединение.

Активнее жители региона стали читать электронные книги. Обращение к популярным сервисам выросло почти на 15%, а вот интерес к онлайн-кинотеатрам аналогично уменьшился. Для обращения к сервисам и мессенджерам свердловчане используют китайские телефоны — спрос на них увеличился на 10%.

Фото: пресс-служба МегаФона

Директор МегаФона в Свердловской области Инна Джур отмечает, что они сфокусированы на развитии сети в крупных городах и небольших населенных пунктах, где значительно выросла мобильная активность. С начала года услуги были улучшены более чем в 100 местах Среднего Урала. В Екатеринбурге работы провели в районе Московского тракта, Уктуса, Компрессорного, Академического, Уралмаша, Паркового, Птицефабрики и в центре города. Качество голоса и интернета также подросло в Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Полевском, Серове, Красноуфимске, Первоуральске и других населенных пунктах.

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#Ульяна Савина#Новости УрФО#Общество#Мегафон#Интернет
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