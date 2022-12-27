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У обанкротившегося котельно-радиаторного завода в Тагиле найдено имущество на 100 млн

Сегодня, 09:07
Фото: 1MI
Экспертами определена стоимость мебели и техники НАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» (НТКРЗ), который является банкротом.

Активы завода оценены в 104,45 млн рублей. Отчет размещен на Федресурсе. Оценивалось свыше 2,9 тысячи единиц движимого имущества. Все активы были куплены с 1967 по 2011 годы. Большая часть вещей была куплена до 2000 года. В связи с этим часть вещей выставлена на аукцион в виде лома.

Помимо этого, продолжается прием заявок на повторный аукцион по продаже промышленных мощностей завода. При этом ряд объектов изношен на 75-80%.

Отмечается, что на базе НТКРЗ несколько лет функционировала «Нижнетагильская Литейная Компания».

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#Общество#Нижний Тагил#Завод#Банкрот#Имущество#Елена Озерова
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