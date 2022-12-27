Убившей троих детей матери в Екатеринбурге предъявлено обвинение

Дело на 37-летнюю женщину было возбуждено по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц малолетнего возраста). За это преступление женщина может сесть в тюрьму на срок до 20 лет, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
Следствие полагает, что женщина, находясь дома по улице Бажова в Екатеринбурге, убила своих детей. Им было 15 и 10 лет. Третьему ребенку не было и года.
Следствие проводит все необходимые действия для сбора доказательств. В том числе, обвиняемой предстоит пройти через психиатрическую экспертизу.
СУ СК будет через суд требовать заключить злоумышленницу под стражу. Мотивы поступка екатеринбурженки выясняются.
Ранее сообщалось, что отец женщины за неделю до трагедии заподозрил что может произойти что-то ужасное. Мужчину насторожило странное поведение своего зятя, а позднее и дочери.