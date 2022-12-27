Убившей троих детей матери в Екатеринбурге предъявлено обвинение

Дело на 37-летнюю женщину было возбуждено по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц малолетнего возраста). За это преступление женщина может сесть в тюрьму на срок до 20 лет, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.



Следствие полагает, что женщина, находясь дома по улице Бажова в Екатеринбурге, убила своих детей. Им было 15 и 10 лет. Третьему ребенку не было и года.



Следствие проводит все необходимые действия для сбора доказательств. В том числе, обвиняемой предстоит пройти через психиатрическую экспертизу.