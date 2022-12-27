Убийство троих детей в Екатеринбурге: хронология событий

Telegram-канал SHOT опубликовал фотографии письма, оставленного убийцей. В нем женщина пыталась оправдать свой поступок тем, что в детей и мужа вселились бесы, квартира стала «порталом в ад», а на Земле наступает Апокалипсис. Также Анастасия попросила похоронить ее без омовения и не звать друзей на церемонию погребения. В том же послании подозреваемая мать рассказала, что двое детей ушли из жизни якобы во сне, а один и вовсе сделал это добровольно.