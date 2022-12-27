Убийство троих детей в Екатеринбурге: хронология событий

По подозрениям полиции, именно женщина, которую нашли лежащей на детских трупах, является убийцей. О возможном происшествии правоохранителям рассказала племянница матери в 11:05 по уральскому времени, а ей — сама подозреваемая. Участковый приехал на вызов, однако двери не открывали. Силовикам пришлось вызывать главу семьи, который навещал родственников, чтобы тот самостоятельно открыл квартиру.
Соседи начали подозревать, что что-то происходит, еще в выходные. Из дома семьи доносилась тихая музыка, похожая на караоке. Кто-то уверяет, что это были молитвы, которые читали и взрослые, и дети. Позже жильцы многоэтажки услышали, как маленький ребенок говорит: «Я жить хочу! Я не хочу умирать!».
Ранее семейство погибших получало только положительные характеристики от местных жителей. Отца зовут Вячеслав Петров (пенсионер, бывший сотрудник силовых структур); мать — Анастасия Петрова (трудилась в МУГИСО, в последние годы была в декрете). Семья переехала в Екатеринбург из Верхнего Уфалея в 2018 году. Погибшие несовершеннолетние сыновья учились в школе.
Предварительно, мать убила детей при помощи провода. Судмедэксперты обнаружили на теле одного из детей раны от ножа. Закончив расправу, Анастасия рассказала о случившемся родственникам — отправила СМС. Сообщение пришло племяннице Наталье приблизительно в 4:00. В полицию обратились в 11:05.
Когда правоохранители попали внутрь квартиры, они обнаружили детские трупы и лежащую на них Анастасию. Все присутствующие подумали, что она умерла, однако женщина внезапно встала. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник.
Telegram-канал SHOT опубликовал фотографии письма, оставленного убийцей. В нем женщина пыталась оправдать свой поступок тем, что в детей и мужа вселились бесы, квартира стала «порталом в ад», а на Земле наступает Апокалипсис. Также Анастасия попросила похоронить ее без омовения и не звать друзей на церемонию погребения. В том же послании подозреваемая мать рассказала, что двое детей ушли из жизни якобы во сне, а один и вовсе сделал это добровольно.
Силовики доставили Анастасию в наркодиспансер. В ее моче обнаружили некое синтетическое вещество, сообщает издание со ссылкой на осведомителей. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более несовершеннолетних. Областные прокуроры контролируют продвижение расследования. На контроль дело также взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.