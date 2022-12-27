«УГМК-Застройщик» открыл центр продаж в Шерегеше

Апартаменты в Шерегеше дадут возможность наслаждаться премиальным отдыхом: для постояльцев будет возведен стилобат, объединяющим оба здания, с открытым бассейном с баром и SPA. А в одном из комплексов откроют панорамный двухуровневый ресторан с открытой лаунж-площадкой и зоной караоке, а рядом большой термальный комплекс «Баден-Баден Шерегеш», с паровыми комнатами и бассейнами, где можно будет отдыхать зимой и летом. Все это и многое другое удобно расположится вблизи действующих подъёмников «Sky Way» и «Панорама».