«УГМК-Застройщик» открыл центр продаж в Шерегеше

«УГМК-Застройщик» открыл центр продаж на территории горнолыжного курорта Шерегеш. Уютное одноэтажное здание, выполненное в стиле альпийское шале, расположено в секторе В, у выката с горы. Найти его можно, ориентируясь на подъемник «Восток» и многофункционального комплекса «План Б».
В уютной атмосфере центра продаж с видом на горный пейзаж гости смогут выбрать апартаменты на любой вкус, насладившись при этом чашкой ароматного кофе. Рядом с центром установлены уютные беседки, где взрослые могут проникнуться атмосферой горнолыжного курорта. Для детей предусмотрен батут и детская игровая площадка. А перед Новым годом сотрудники точки продаж воссоздали предпраздничное волшебство: украсили помещения и само здание множеством светящихся гирлянд.
Первые апартаменты «УГМК-Застройщик» сдаст через два года, однако уже сейчас потенциальные покупатели могут изучить планировку, архитектурную концепцию и инженерные решения. Для этого девелопер разработал детальные 3D-макеты. Строительство осуществят в рамках проекта комплексного развития СТК «Шерегеш».
«УГМК-Застройщик» планирует работать над развитием территории в течение 20 лет. На создание целого курортного комплекса, в том числе премиум-класса, архитекторов вдохновили именитые мировые курорты, такие как Шамони-Монблан, Аспен и Инсбрук.
Помимо апарт-комплексов в Шерегеше возведут дома в одноэтажные и двухэтажные альпийском стиле («барнхаусы»). Их построят в шаговой доступности по соседству со всей инфраструктурой и горнолыжными трассами. Здания рассчитаны как для семей с детьми или больших компаний, так и для молодых и активных молодых людей, предпочитающих лаконичность. Возможность бронирования откроется для посетителей курорта в ближайшее время.
Для покупателей доступны три варианта отделки: white box, с чистовой отделкой и «юниты» («под ключ»). Заняться благоустройством можно и самостоятельно, доверив работу специалистам.
Апартаменты в Шерегеше дадут возможность наслаждаться премиальным отдыхом: для постояльцев будет возведен стилобат, объединяющим оба здания, с открытым бассейном с баром и SPA. А в одном из комплексов откроют панорамный двухуровневый ресторан с открытой лаунж-площадкой и зоной караоке, а рядом большой термальный комплекс «Баден-Баден Шерегеш», с паровыми комнатами и бассейнами, где можно будет отдыхать зимой и летом. Все это и многое другое удобно расположится вблизи действующих подъёмников «Sky Way» и «Панорама».
Также стоит отметить, что «УГМК-Застройщик», выступающий мастер-девелопером проекта, и Правительство Кемеровской области намерены вывести Шерегеш в ТОП-10 лучших горнолыжных курортов мира уже к 2027 году. А также создать все условия для жизни, спорта и отдыха.
Справочная информация
Шерегеш — горнолыжный курорт, расположенный в 5 км от одноимённого посёлка в Кемеровской области. На сегодняшний день Шерегеш является вторым по популярности горнолыжным курортом России. В новогодние каникулы 2021 года его посещает более 2 млн человек. Стратегия развития курорта предполагает еще более значительное увеличение турпотока — до 3,4 млн человек в горнолыжный сезон.
Проект развития курорта является крупнейшим в России. Его площадь — 427 Га. Он предусматривает строительство 37 апарт-комплексов на 7 585 номеров в окружении богатой инфраструктуры — магазинов, ресторанов, термальных комплексов, SPA — центров и др. Проект уже получил признание экспертов: жюри премии в области визуальных коммуникаций, архитектуры, строительства и дизайна «Best For Life Design Award 2022» признало его победителем в номинации «Лучший апарт-комплекс для жизни и инвестиций» за лучшие решения в области архитектуры, строительства и дизайна жилых и коммерческих пространств.