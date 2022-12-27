Упавшая дома 97-летняя жительница Нижнего Тагила после операции снова сможет ходить

У пожилой женщины была травма бедра. Черед месяц после реабилитации Анна Николаевна снова сможет ходить. Ранее за подобные операции доктора не брались из-за рисков, сообщает свердловский минздрав.
В травматологическое отделение Демидовской горбольницы женщина поступила в начале декабря.
Пациенты в таком возрасте часто страдают от остеопороза, риск переломов возрастает. Операция прошла длилась 40 минут, — рассказал главврач медучреждения Сергей Овсянников.
Во время операции бабушка находилась в сознании. Через 4 дня после операции бабушке разрешили садиться, еще через 7 дней она смогла ходить с ходунками. Через 4 месяца она сможет вернуться к привычному образу жизни.
Я человек хоть и пожилой, но очень активный. Всю жизнь много хожу, веду здоровый образ жизни. Мне нужно быстро восстановиться, — поделилась пациентка.