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Упавшая дома 97-летняя жительница Нижнего Тагила после операции снова сможет ходить

Сегодня, 13:12
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле медики сделали операцию 97-летней бабушке, которая упала дома и травмировалась.

У пожилой женщины была травма бедра. Черед месяц после реабилитации Анна Николаевна снова сможет ходить. Ранее за подобные операции доктора не брались из-за рисков, сообщает свердловский минздрав.

В травматологическое отделение Демидовской горбольницы женщина поступила в начале декабря.

Пациенты в таком возрасте часто страдают от остеопороза, риск переломов возрастает. Операция прошла длилась 40 минут, — рассказал главврач медучреждения Сергей Овсянников.

Во время операции бабушка находилась в сознании. Через 4 дня после операции бабушке разрешили садиться, еще через 7 дней она смогла ходить с ходунками. Через 4 месяца она сможет вернуться к привычному образу жизни.

Я человек хоть и пожилой, но очень активный. Всю жизнь много хожу, веду здоровый образ жизни. Мне нужно быстро восстановиться, — поделилась пациентка.
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#Здоровье#Нижний Тагил#Бабушка#Травма#Операция#Елена Озерова
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