Управление образования Нижнего Тагила может быть расформировано

По мнению депутатов, это позволит повысить качество образования и решить кадровые и материально-технические проблемы. По словам спикера палаты Вячеслава Володина, около 56% школ в России находятся в сельских районах, а у муниципалитетов нет средств на ремонт и закупку оборудования.
Я отношусь к этому категорически отрицательно и считаю что систему образования из муниципалитетов забирать нельзя, — сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время прямого эфира.
По словам мэра, этот вопрос он обсуждал с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и его точка зрения совпадает полностью с мнением глав муниципальных образований. Они будут обращаться на федеральный уровень, чтобы был принят закон, который позволит субъектам самим принимать решения о передаче учреждений образования.