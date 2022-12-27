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Управление образования Нижнего Тагила может быть расформировано

Сегодня, 16:47
Фото: 1MI
В Госдуме РФ принят закон, по которому разрешено передавать муниципальные образовательные учреждения региональным властям. Однако глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев высказался против такого нововведения. Сейчас начальником городского управления образования является Татьяна Удинцева.

По мнению депутатов, это позволит повысить качество образования и решить кадровые и материально-технические проблемы.  По словам спикера палаты Вячеслава Володина, около 56% школ в России находятся в сельских районах, а у муниципалитетов нет средств на ремонт и закупку оборудования.

Я отношусь к этому категорически отрицательно и считаю что систему образования из муниципалитетов забирать нельзя, — сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время прямого эфира.

По словам мэра, этот вопрос он обсуждал с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и его точка зрения совпадает полностью с мнением глав муниципальных образований. Они будут обращаться на федеральный уровень, чтобы был принят закон, который позволит субъектам самим принимать решения о передаче учреждений образования.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Управление образования#Госдума#Закон
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