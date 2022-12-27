Управление образования Нижнего Тагила может быть расформировано

По словам мэра, этот вопрос он обсуждал с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и его точка зрения совпадает полностью с мнением глав муниципальных образований. Они будут обращаться на федеральный уровень, чтобы был принят закон, который позволит субъектам самим принимать решения о передаче учреждений образования.