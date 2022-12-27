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В ТОСе Нижнего Тагила появилась патриотичная новогодняя вывеска

Сегодня, 09:23
Фото: Михаил Карпов
В ТОСе «Пограничный», расположенном в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила, оформили патриотическую новогоднюю вывеску.

Украшением сцены занимался председатель ТОСа Михаил Карпов. Он рассказал редакции TagilCity.ru, что эту сцену украшают с тех пор, как построили. Однако договорились, что каждый год будут прибавлять по 500 лампочек, но все равно получается больше. В этом году решили посвятить декорации военнослужащим в зоне СВО.

Все, что там есть, я делал и придумывал сам. Сегодня нельзя быть мало или много патриотом, им надо быть. И смотреть всегда и на все сквозь призму того, что идет специальная военная операция, и это должно присутствовать в жизни каждого ежедневно и ежечасно. Это увидят пацаны на СВО и будут понимать, что мы про них помним, — сообщил редакции TagilCity.ru Михаил Карпов.

Он также рассказал, что представители ТОСа собирают гуманитарную помощь, вяжут носки. Уже несколько раз они отправляли посылки с медицинскими принадлежностями, термобельем, перчатками, шапками. Кроме того, собирали деньги на беспилотный летательный аппарат, поделился с редакцией Михаил Карпов.

Уже в эти новогодние праздники в ТОСе на сцене будет проходить праздничная программа, которая продлится до самого утра, рассказал председатель. 

Фото: Михаил Карпов
#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Свободное время#Операция на Украине#Эксклюзив#Михаил Карпов#ТОС#Украшение#Символика#Новый год#Патриотизм
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