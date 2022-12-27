В ТОСе Нижнего Тагила появилась патриотичная новогодняя вывеска

Украшением сцены занимался председатель ТОСа Михаил Карпов. Он рассказал редакции TagilCity.ru, что эту сцену украшают с тех пор, как построили. Однако договорились, что каждый год будут прибавлять по 500 лампочек, но все равно получается больше. В этом году решили посвятить декорации военнослужащим в зоне СВО.