В ТОСе Нижнего Тагила появилась патриотичная новогодняя вывеска

Украшением сцены занимался председатель ТОСа Михаил Карпов. Он рассказал редакции TagilCity.ru, что эту сцену украшают с тех пор, как построили. Однако договорились, что каждый год будут прибавлять по 500 лампочек, но все равно получается больше. В этом году решили посвятить декорации военнослужащим в зоне СВО.
Все, что там есть, я делал и придумывал сам. Сегодня нельзя быть мало или много патриотом, им надо быть. И смотреть всегда и на все сквозь призму того, что идет специальная военная операция, и это должно присутствовать в жизни каждого ежедневно и ежечасно. Это увидят пацаны на СВО и будут понимать, что мы про них помним, — сообщил редакции TagilCity.ru Михаил Карпов.
Он также рассказал, что представители ТОСа собирают гуманитарную помощь, вяжут носки. Уже несколько раз они отправляли посылки с медицинскими принадлежностями, термобельем, перчатками, шапками. Кроме того, собирали деньги на беспилотный летательный аппарат, поделился с редакцией Михаил Карпов.
Уже в эти новогодние праздники в ТОСе на сцене будет проходить праздничная программа, которая продлится до самого утра, рассказал председатель.