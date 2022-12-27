В уральском муниципалитете создают экономику замкнутого цикла

Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами только подходит к решению проблемы с их переработкой. Муниципальные власти на Урале ставят перед собой более амбициозные цели, чтобы вовлечь во вторичный оборот большее число ресурсов. При этом жителей приобщат к культуре сортировки мусора. Об этом рассказал уральским журналистам глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.
Экологическое мышление и экологическая ответственность — это одна из составляющих современного образа жизни. Как можно говорить о креативных индустриях и не заботиться об окружающей среде? В экологической повестке для нас важно не только поставить экодома, но и сделать следующие шаги по созданию на территории муниципалитета экономики замкнутого цикла, — сказал Дмитрий Нисковских.
Глава Сысерти отметил, что есть часть отходов, которые не относятся к коммунальным, но это не снимает с повестки важность и необходимость работы с ними. Муниципалитет в основном с сельским населением генерирует растительные и строительные отходы, автопокрышки, которые тоже нужно утилизировать или перерабатывать.
Экономически не выгодно их перевозить на большие расстояния, в другие районы для утилизации, переработки или захоронения. В муниципалитете видят другое решение вопроса — развитие на территории перерабатывающих производств.
Дмитрий Нисковских рассказал, что на территории уже есть производственные линии по переработке автопокрышек в покрытия для спортивных и детских площадок. Например, на площадях завода стройматериалов «Атомстройкомплекса» возможно использовать технологии по переработке стройматериалов, есть запросы от предпринимателей по открытию производства по переработке пластика.
Раздельный сбор отходов, который будет реализован в экодомах, это тот шаг, который мы делаем, чтобы потом пойти дальше. Экодома — это элемент экологической инфраструктуры. Инфраструктуры, которая будет дополняться, развиваться. Мы бы не хотели в экологических вопросах отставать от своей креативности, — констатировал Нисковских.
Проект, во время открытия очередного экодома в Тюмени, высоко оценила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Экология должна стать для нас нормой. Просвещение — это единственная возможность исправить ситуацию в экологии кардинально. Приведите сюда ребенка, здесь его научат бережному обращению к экологии, а потом ребенок научит этому вас — это одна из важных составляющих нашей работы, — отметила Светлана Радионова во время открытия экодома 13 декабря этого года.
Экодом — это многофункциональный коворкинг про экологию, уют и хорошее настроение, куда можно, в том числе, принести и сдать вторичное сырье. Главная задача экодомов — стать местом притяжения экологически ответственных жителей.
*Экодома — проект, реализуемый ООО «Холдинговая компания «Экологические системы» сразу в нескольких муниципалитетах Свердловской области (Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске и Сысертском городском округе), в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.