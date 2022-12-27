Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области снижается

За прошедшею неделю в регионе зафиксировали 69 045 случаев ОРВИ. Это на 7,4% меньше, чем неделю назад, сообщили в Роспотребнадзоре.



Неблагополучными местностями по заболеваемости респираторными болезнями являются Первоуральск, Краснотурьинск и Асбестовский городской округ. В областном центре в настоящий момент имеется более 27 тысяч заболевших.