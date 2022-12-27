Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области снижается

За прошедшею неделю в регионе зафиксировали 69 045 случаев ОРВИ. Это на 7,4% меньше, чем неделю назад, сообщили в Роспотребнадзоре.
Неблагополучными местностями по заболеваемости респираторными болезнями являются Первоуральск, Краснотурьинск и Асбестовский городской округ. В областном центре в настоящий момент имеется более 27 тысяч заболевших.
Также за неделю в регионе зарегистрировано 1 011 случаев внебольничных пневмоний. Это на 15,29% больше, чем на прошлой неделе. Неблагоприятными по этому признаку признаны Нижняя Салда, Красноуральск, Краснотурьинск, Староуткинск, Дзержинский район Нижнего Тагила, Каменск-Уральский, а также Каменский, Верхнесалдинский, Тугулымский, Асбестовский и Полевской ГО.
При этом местных жителей призывают продолжать соблюдать рекомендации санитарных врачей и «не расслабляться».
Напомним, ранее из-за заболеваемости ОРВИ Инфекционная больница на улице Сульфатной в Нижнем Тагиле разместила закупку на сумму более 1,5 миллиона рублей. На эти деньги медучреждение планирует закупить тесты для выявления ОРВИ и гриппа.