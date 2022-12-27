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Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области снижается

Сегодня, 08:45
Фото: 1MI
На спад пошла заболеваемость ОРВИ в Свердловской области.

За прошедшею неделю в регионе зафиксировали 69 045 случаев ОРВИ. Это на 7,4% меньше, чем неделю назад, сообщили в Роспотребнадзоре.

Неблагополучными местностями по заболеваемости респираторными болезнями являются Первоуральск, Краснотурьинск и Асбестовский городской округ. В областном центре в настоящий момент имеется более 27 тысяч заболевших.

Также за неделю в регионе зарегистрировано 1 011 случаев внебольничных пневмоний. Это на 15,29% больше, чем на прошлой неделе. Неблагоприятными по этому признаку признаны Нижняя Салда, Красноуральск, Краснотурьинск, Староуткинск, Дзержинский район Нижнего Тагила, Каменск-Уральский, а также Каменский, Верхнесалдинский, Тугулымский, Асбестовский и Полевской ГО.

При этом местных жителей призывают продолжать соблюдать рекомендации санитарных врачей и «не расслабляться».

Напомним, ранее из-за заболеваемости ОРВИ Инфекционная больница на улице Сульфатной в Нижнем Тагиле разместила закупку на сумму более 1,5 миллиона рублей. На эти деньги медучреждение планирует закупить тесты для выявления ОРВИ и гриппа.

Больница Нижнего Тагила закупит тесты для выявления ОРВИ и гриппа на 1,5 миллиона
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#Елена Озерова#Здоровье#Новости УрФО#ОРВИ#Заболеваемость#Спад
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