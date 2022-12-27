Звезда мирового хоккея Павел Дацюк провел тренировку в Нижнем Тагиле

Такие визиты в города России проводятся уже второй год. В прошлом году команда Павла Дацюка посетила города Артемовский, Реж и Буланаш. В этом запланировали посещение Нижнего Тагила, Кушвы и Красноуральска.
Встречи проводятся по инициативе клуба «Автомобилист», областной федерации хоккея и поддержки Павла Дацюка. Хоккеист с друзьями — Алексеем Булатовым и другими известными молодыми хоккеистами — проводят такие круговые тренировки, — рассказал редакции TagilCity.ru Вячеслав Деменьшин, президент Федерации хоккея Свердловской области.
По мнению Вячеслава Деменьшина, самое главное, не только посмотреть на великого игрока, но и просто получить удовольствие от общения с профессионалами высшего уровня.
В этой небольшой тренировке можно зарядиться той энергией и получить новогоднее настроение. Я считаю, это нужное дело, — отметил Вячеслав Деменьшин в разговоре с корреспондентом.
Павел Дацюк обратился к тагильчанам, присутствовавшим во Дворце ледового спорта, с приветственным словом и поздравлениями.
Рад вернуться в Нижний Тагил, я помню, как мы здесь играли. Очень хорошие воспоминания. В преддверии этого праздника я рад покататься с вами на льду, поработать. Всем, кто пришел, с наступающими праздниками! А вам, юные звезды, придется сейчас хорошо позаниматься. Начинаем! — сказал Павел Дацюк.
Павел Дацюк родился в Свердловске в 1978 году. Спортсмен, заслуженный мастер спорта играет в роли центрального нападающего. Олимпийский чемпион 2018 года, чемпион мира 2012 года, двукратный обладатель Кубка Стэнли (2002, 2008), обладатель Кубка Гагарина 2017 года, чемпион России 2005 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года.