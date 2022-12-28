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Американская булли родила сразу 17 щенков в питомнике Екатеринбурга и пошла на рекорд

Сегодня, 05:38
Фото: Нина Ерохина "ВКонтакте"
Абсолютный рекорд по количеству щенков в одном помете установила собака породы американский булли из питомника Sunny bully в Екатеринбурге. Феличита родила 17 малышей за один раз.

Многодетная мать разродилась ночью 10 декабря от кобеля по кличке Банзай. «Это была незабываемая ночь», — вспоминает процесс родов заводчица. За неделю до этого владельцы питомника пытались узнать возможное количество щенков на калькуляторе. Результату собачники верить не захотели.

Подсчитали примерное количество детей, по нашим подсчетам получилось 17,5 — смеется сотрудница Sunny bully Нина Ерохина.
Фото: Нина Ерохина "ВКонтакте"

Окраска новорожденных псов получилась самая разная: от черных с белыми пятнами до белых с черными пятнами. На долю помета выпала буква «К», и жители Екатеринбурга предлагают всем желающим придумать имена. Условие: клички должны начинаться с этой согласной.

Фото: Нина Ерохина "ВКонтакте"
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#Анна Варнакина#Природа#Екатеринбург#Собака#Роды#Помет#Щенок
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