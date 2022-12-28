Американская булли родила сразу 17 щенков в питомнике Екатеринбурга и пошла на рекорд

Многодетная мать разродилась ночью 10 декабря от кобеля по кличке Банзай. «Это была незабываемая ночь», — вспоминает процесс родов заводчица. За неделю до этого владельцы питомника пытались узнать возможное количество щенков на калькуляторе. Результату собачники верить не захотели.
Подсчитали примерное количество детей, по нашим подсчетам получилось 17,5 — смеется сотрудница Sunny bully Нина Ерохина.
Окраска новорожденных псов получилась самая разная: от черных с белыми пятнами до белых с черными пятнами. На долю помета выпала буква «К», и жители Екатеринбурга предлагают всем желающим придумать имена. Условие: клички должны начинаться с этой согласной.