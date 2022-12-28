Более 24 миллионов взыскали с виновника лесного пожара под Нижним Тагилом

Пламя успело распространиться и на остальные деревья. По подсчетам, ущерб государству составил более 24,2 млн рублей. Поэтому прокурор обратился в суд с иском, где потребовал взыскать с виновника эти деньги. Требования были удовлетворены. Также суд наложил арест на банковские счета лесопользователя.