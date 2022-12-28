Более 24 миллионов взыскали с виновника лесного пожара под Нижним Тагилом

По данным правоохранителей, между региональным Министерством природных ресурсов и экологии и КСП «Кайгородское» ради заготовки древесины был заключён договор аренды части леса в «Нижнетагильском лесничестве». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Согласно договору арендатор обязался использовать участок по назначению. С 23 января по 31 декабря 2021 года арендатор использовал участок для заготовки древесины. 14 июня 2021 года там произошел пожар.
Его причиной признали несоблюдение КСП «Кайгородское» правил пожарной безопасности. Работы проводились в кучах и валах местами ближе 10 метров к близстоящим деревьям. Также работы проводились в условиях действия противопожарного режима.
Пламя успело распространиться и на остальные деревья. По подсчетам, ущерб государству составил более 24,2 млн рублей. Поэтому прокурор обратился в суд с иском, где потребовал взыскать с виновника эти деньги. Требования были удовлетворены. Также суд наложил арест на банковские счета лесопользователя.