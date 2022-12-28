TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Более 24 миллионов взыскали с виновника лесного пожара под Нижним Тагилом

Сегодня, 09:04
Фото: 1MI
Природоохранная прокуратура через суд взыскала с лесопользователя более 24,2 млн рублей в качестве возмещения ущерба.

По данным правоохранителей, между региональным Министерством природных ресурсов и экологии и КСП «Кайгородское» ради заготовки древесины был заключён договор аренды части леса в «Нижнетагильском лесничестве». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Согласно договору арендатор обязался использовать участок по назначению. С 23 января по 31 декабря 2021 года арендатор использовал участок для заготовки древесины. 14 июня 2021 года там произошел пожар.

Его причиной признали несоблюдение КСП «Кайгородское» правил пожарной безопасности. Работы проводились в кучах и валах местами ближе 10 метров к близстоящим деревьям. Также работы проводились в условиях действия противопожарного режима.

Пламя успело распространиться и на остальные деревья. По подсчетам, ущерб государству составил более 24,2 млн рублей. Поэтому прокурор обратился в суд с иском, где потребовал взыскать с виновника эти деньги. Требования были удовлетворены. Также суд наложил арест на банковские счета лесопользователя.

Сидеть дома рекомендовали жителям Екатеринбурга из-за пожара
Узнать подробнее
Читайте также:
20 человек погибли в пожаре в доме престарелых в КемеровоТагильчане стали реже гибнуть в пожарах в 2022 году150 детей эвакуировано из поликлиники из-за пожара в Екатеринбурге
#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Лес#Штраф
Подпишитесь
Звезда мирового хоккея Павел Дацюк провел тренировку в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:16
Пропали антибиотики и детский «Нурофен»: тагильчане пожаловались на дефицит лекарств
Вчера, 05:24
Масочный режим возобновлен на УВЗ из-за ОРВИ
Вчера, 09:32
Лидером по заболеваемости пневмонией в Нижнем Тагиле стала Вагонка
Вчера, 10:15
В ТОСе Нижнего Тагила появилась патриотичная новогодняя вывеска
Вчера, 09:23
Стыдно и смешно: реальные истории с новогодних корпоративов от ведущих Нижнего Тагила
26 декабря 09:19