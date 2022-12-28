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Часть фирм Тагила осталась без корпоративов, а убившую детей мать отправили в СИЗО

Сегодня, 15:58
Фото: unsplash.com
Часть фирм Нижнего Тагила отказалась от новогодних корпоративов, а убившую детей мать отправили в СИЗО до 26 февраля. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 28 декабря.

Убившая троих своих детей мать из Екатеринбурга отправлена в СИЗО до 26 февраля. Расследование уголовного дела продолжается, а женщине предстоит пройти через психиатрическую экспертизу.

Суд отправил в СИЗО мать из Екатеринбурга за убийство троих детей
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Некоторые компании Нижнего Тагила в этом году отказались от традиционных корпоративов в честь Нового года, а часть фирм не стала лишать себя праздника. Журналисты TagilCity.ru поинтересовались, какие фирмы соберутся на корпоративе, а кто решил отказаться от праздника и почему.

Корпоративы в компаниях Нижнего Тагила: кто празднует, а кто отменяет
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В период новогодних праздников в Нижнем Тагиле ожидаются морозы. Холода достигнут -33 градусов. В Ночь с 31 декабря на 1 января прогнозируется – 27 градусов.

Морозы до -33 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле на новогодние праздники
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На скамейке около школы №49 в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила был обнаружен труп мужчины. Им оказался 56-летний местный житель. В его смерти не обнаружили следов криминала.

Личность умершего на скамейке мужчины установлена в Нижнем Тагиле
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Елка и ледовый городок у Драмтеатра открылись в Нижнем Тагиле. Открытие состоялось вечером 28 на Театральной площади. В этом году сцену для выступления артистов не построили, поэтому коллективы ДК «Юбилейный» пели и танцевали прямо вокруг праздничной елки.

Елка и ледовый городок у Драмтеатра открылись в Нижнем Тагиле
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Корпоративы в компаниях Нижнего Тагила: кто празднует, а кто отменяет
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