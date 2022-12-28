Некоторые компании Нижнего Тагила в этом году отказались от традиционных корпоративов в честь Нового года, а часть фирм не стала лишать себя праздника. Журналисты TagilCity.ru поинтересовались, какие фирмы соберутся на корпоративе, а кто решил отказаться от праздника и почему.