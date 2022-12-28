Убившая троих своих детей мать из Екатеринбурга отправлена в СИЗО до 26 февраля. Расследование уголовного дела продолжается, а женщине предстоит пройти через психиатрическую экспертизу.
Некоторые компании Нижнего Тагила в этом году отказались от традиционных корпоративов в честь Нового года, а часть фирм не стала лишать себя праздника. Журналисты TagilCity.ru поинтересовались, какие фирмы соберутся на корпоративе, а кто решил отказаться от праздника и почему.
В период новогодних праздников в Нижнем Тагиле ожидаются морозы. Холода достигнут -33 градусов. В Ночь с 31 декабря на 1 января прогнозируется – 27 градусов.
На скамейке около школы №49 в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила был обнаружен труп мужчины. Им оказался 56-летний местный житель. В его смерти не обнаружили следов криминала.
Елка и ледовый городок у Драмтеатра открылись в Нижнем Тагиле. Открытие состоялось вечером 28 на Театральной площади. В этом году сцену для выступления артистов не построили, поэтому коллективы ДК «Юбилейный» пели и танцевали прямо вокруг праздничной елки.