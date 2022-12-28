Эксперты назвали стоимость популярных новогодних салатов

“Тазик” салата селедка под шубой, объем которого составляет 1,9 килограмма, потребителям торговой сети в среднем обходится в 200 рублей, если учесть, что этот набор будет собран из продуктов от известных брендов. Если же компоненты выбирать из экономичных СТМ, то стоимость готового блюда снизится до 149,4 рубля, или на четверть. Согласно расчетам, стоимость блюда из продуктов СТМ снизилась на 4% по сравнению с прошлым годом, при этом стоимость из популярных товаров, наоборот, выросла на те же 4%.