Эксперты назвали стоимость популярных новогодних салатов

В результате исследования оказалось, что если готовить эти блюда из собственных брендов торговой сети, то их стоимость может быть значительно ниже как минимум на четверть, а то и на треть. Об этом пишет newsnn.ru.
Таким образом, стоимость продуктового набора для приготовления обычного “тазика” салата оливье весом 2,2 килограмма из продуктов известных брендов составляет 254,6 рубля. Однако такой же объем салата, измельченный и заправленный из продуктов собственных брендов “Пятерочки”, позволит сберечь 37% суммы и составит всего 160,2 рубля. За текущий год стоимость ингредиентов от брендовых производителей для блюда-символа увеличилась на 2%, а из СТМ осталась на прежнем уровне.
СТМ - это собственные торговые марки сетей, которые по их требованию поставляют компании-производители. Такая продукция имеют самую низкую цену на прилавке, так как торговые сети не вкладывают средства в их рекламу. При этом качество таких продуктов не уступает брендовым. Кроме того, под упаковкой с разрекламированным товаром и лежащим рядом малоизвестным обычно скрывается один и тот же продукт.
Так, самые дешевые цены на компоненты для салата от известных брендов оказались в Выксе (225,4 руб.), а стоимость набора из товаров СТМ выгоднее всего в Набережных Челнах (155,2 руб.). В Москве такой же набор для салата оливье обойдется в 301,1 рубля, а если его купить из продуктов СТМ, то в 165,8 руб.
“Тазик” салата селедка под шубой, объем которого составляет 1,9 килограмма, потребителям торговой сети в среднем обходится в 200 рублей, если учесть, что этот набор будет собран из продуктов от известных брендов. Если же компоненты выбирать из экономичных СТМ, то стоимость готового блюда снизится до 149,4 рубля, или на четверть. Согласно расчетам, стоимость блюда из продуктов СТМ снизилась на 4% по сравнению с прошлым годом, при этом стоимость из популярных товаров, наоборот, выросла на те же 4%.
В конечном итоге наиболее выгодные цены на набор для приготовления этого салата из товаров широко известных брендов зафиксированы в Сызрани (160,2 руб.) и Тольятти (161,5 руб.), а из СТМ - в Тюмени (150,8 руб.) и Иркутске (152 руб.). В Санкт-Петербурге для приготовления селедки под шубой из продукции известных брендов придется потратить 202 рубля, а из СТМ - всего 164,7 рубля.