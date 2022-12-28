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Елка и ледовый городок у Драмтеатра открылись в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:42
Фото: TagilCity.ru
Открытие елки у Драмтеатра в Нижнем Тагиле
Новогоднюю елку и ледовый городок открыли вечером 28 декабря на Театральной площади у Драмтеатра в Нижнем Тагиле. На мероприятии присутствовал глава города Владислав Пинаев.

В этом году сцену для выступления артистов не построили, поэтому коллективы ДК «Юбилейный» пели и танцевали прямо вокруг праздничной елки. На Театральной площади собрались тагильчане, чтобы покататься на горках, на катке и полюбоваться ледяными скульптурами.

Открытие елки у Драмтеатра в Нижнем ТагилеОткрытие елки у Драмтеатра в Нижнем Тагиле
Открытие елки у Драмтеатра в Нижнем ТагилеОткрытие елки у Драмтеатра в Нижнем Тагиле
Открытие елки у Драмтеатра в Нижнем ТагилеОткрытие елки у Драмтеатра в Нижнем Тагиле
Открытие елки у Драмтеатра в Нижнем ТагилеОткрытие елки у Драмтеатра в Нижнем Тагиле
Открытие елки у Драмтеатра в Нижнем ТагилеОткрытие елки у Драмтеатра в Нижнем Тагиле
Открытие елки у Драмтеатра в Нижнем ТагилеОткрытие елки у Драмтеатра в Нижнем Тагиле
Открытие елки у Драмтеатра в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

Деда Мороза, Снегурочку и всех присутствующих поздравил с наступающим новым годом мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Сегодня мы продолжаем юбилейный для нашего города год — год 300-летия славной истории Нижнего Тагила и встречаем 2023 год. Поверьте, он будет годом новых строек, новых достижений, реализации новых проектов, — сказал градоначальник.

Изюминкой ледового городка в этом году стал большой бесплатный каток, залитый прямо на проспекте Строителей. Тагильчане с удовольствием катаются там на коньках. Также на площади построено много горок для детей и лабиринт.

Открытие елки у Драмтеатра в Нижнем ТагилеОткрытие елки у Драмтеатра в Нижнем Тагиле
Открытие елки у Драмтеатра в Нижнем ТагилеОткрытие елки у Драмтеатра в Нижнем Тагиле
Открытие елки у Драмтеатра в Нижнем ТагилеОткрытие елки у Драмтеатра в Нижнем Тагиле
Открытие елки у Драмтеатра в Нижнем ТагилеОткрытие елки у Драмтеатра в Нижнем Тагиле
Открытие елки у Драмтеатра в Нижнем ТагилеОткрытие елки у Драмтеатра в Нижнем Тагиле
Открытие елки у Драмтеатра в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

Территория украшена резными скульптурами. Помимо героев мультфильмов, которым посвящена тема городка, у Драмтеатра появились Дед Мороз и Снегурочка, большой торт с горящими свечами, Лисья гора с башней изо льда и другие фигуры.

Для посетителей организованы фотозоны, можно было сделать кадры с ростовыми куклами. У самого театра установлена огромная арфа и цифры наступающего нового года — 2023.

Открытие елки у Драмтеатра в Нижнем ТагилеОткрытие елки у Драмтеатра в Нижнем Тагиле
Открытие елки у Драмтеатра в Нижнем ТагилеОткрытие елки у Драмтеатра в Нижнем Тагиле
Открытие елки у Драмтеатра в Нижнем ТагилеОткрытие елки у Драмтеатра в Нижнем Тагиле
Открытие елки у Драмтеатра в Нижнем ТагилеОткрытие елки у Драмтеатра в Нижнем Тагиле
Открытие елки у Драмтеатра в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

Работать ледовый городок в Нижнем Тагиле будет до 25 января. Администрация города планирует открыть прокат коньков.

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#Евгения Сафина#Свободное время#Новый год#Нижний Тагил#Елка#Ледовый городок#Драмтеатр#Владислав Пинаев
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