Елка и ледовый городок у Драмтеатра открылись в Нижнем Тагиле

В этом году сцену для выступления артистов не построили, поэтому коллективы ДК «Юбилейный» пели и танцевали прямо вокруг праздничной елки. На Театральной площади собрались тагильчане, чтобы покататься на горках, на катке и полюбоваться ледяными скульптурами.
Деда Мороза, Снегурочку и всех присутствующих поздравил с наступающим новым годом мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Сегодня мы продолжаем юбилейный для нашего города год — год 300-летия славной истории Нижнего Тагила и встречаем 2023 год. Поверьте, он будет годом новых строек, новых достижений, реализации новых проектов, — сказал градоначальник.
Изюминкой ледового городка в этом году стал большой бесплатный каток, залитый прямо на проспекте Строителей. Тагильчане с удовольствием катаются там на коньках. Также на площади построено много горок для детей и лабиринт.
Территория украшена резными скульптурами. Помимо героев мультфильмов, которым посвящена тема городка, у Драмтеатра появились Дед Мороз и Снегурочка, большой торт с горящими свечами, Лисья гора с башней изо льда и другие фигуры.
Для посетителей организованы фотозоны, можно было сделать кадры с ростовыми куклами. У самого театра установлена огромная арфа и цифры наступающего нового года — 2023.
Работать ледовый городок в Нижнем Тагиле будет до 25 января. Администрация города планирует открыть прокат коньков.