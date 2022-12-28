Какие трудности испытывает российская глубинка из-за отсутствия доступа в интернет

На совещании парламентариев выяснилось, что сфере обеспечения интернетом худшими являются Мордовия и Республика Марий Эл. Там нет ни качественного интернета, ни попыток что-то исправить в этом направлении. В Чечне и на Камчатке дела тоже обстоят не лучшим образом, однако там наблюдается работа над ошибками по этому направлению.