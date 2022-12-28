Какие трудности испытывает российская глубинка из-за отсутствия доступа в интернет

Журналисты издания «Новые Известия» выяснили, где в России уже есть шансы подключиться к интернету, а где этого ждать пока не стоит.
В настоящий момент в Екатеринбурге, Архангельске и других городах обучающихся отправляют на дистанционку из-за заболеваемости ОРВИ. В таких регионах с этим проблем возникнуть не должно. Но если аналогичный формат работы выбирают в сельских школах, то и для учеников и учителей это становится настоящей проблемой из-за интернета.
В Госдуме и правительстве на эту трудность решили обратить внимание. Встретились депутаты и глава Минцифры Максут Шадаев. На заседании сообщалось, что по российским законам скорость интернета для граждан должна составлять не менее10 Мб в секунду. Однако в эпоху развития сетей 5G такой показатель кажется устаревшим.
В 2019 году в среднем по стране доступ к интернет-пространству имели 73,6% домохозяйств, а по итогам 2021 года – 82,6%. Трудности с глобальной сетью испытывают, например, жители села Новомусино в Башкирии. Здесь обучающиеся пытались поймать сеть из коровника. С аналогичной проблемой столкнулись ученики в пермской деревне Новопетровке.
На совещании парламентариев выяснилось, что сфере обеспечения интернетом худшими являются Мордовия и Республика Марий Эл. Там нет ни качественного интернета, ни попыток что-то исправить в этом направлении. В Чечне и на Камчатке дела тоже обстоят не лучшим образом, однако там наблюдается работа над ошибками по этому направлению.
В планах властей – до 2030 года обеспечить связью 24 тысячи населённых пунктов России. Сейчас же доступ в глобальную сеть появляется со скоростью порядка тысяча деревень в год. Как добиться роста этого показателя более чем в два раза в условиях дефицита бюджета, не уточняется.