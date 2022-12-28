Корпоративы в компаниях Нижнего Тагила: кто празднует, а кто отменяет

Ряд компаний Нижнего Тагила отказались от проведения новогоднего корпоратива, посвященного празднованию наступающего 2023 года. Как рассказали руководители организаций, сэкономленные на торжестве деньги в этом году было решено потратить на нужды военнослужащих в зоне СВО.
Так, впервые за 23 года в оптово-розничной компании компании «Антолл» отменили корпоратив. Такое решение руководитель компании Анатолий Толстов принял не единолично, его поддержало большинство подчиненных.
В этом году в связи с проведением специальной военной операции на Украине мной, как руководителем, было принято решение поставить на голосование всего коллектива — проводить Новогодний корпоратив или нет. В нашей группе в WhatsApp разместил информацию о том, что есть предложение — отправить деньги, которые могли бы быть потрачены на проведение корпоратива, на помощь нашим бойцам, которые отдают долг в зоне проведения СВО. Почти все, кроме двух человек, подавляющим большинством голосов приняли решение не проводить корпоратив в этом году и поддержали моё предложение о помощи нашим военным. Хотя мы уже забронировали в одном из ресторанов помещение, внесли предоплату. Буквально на прошлой неделе я оплатил счет на 300 тысяч рублей на покупку квадрокоптера. Таким образом мы внесли свой вклад в нашу предстоящую Победу.
Сотрудники мебельной компании «Финист» также приняли решение не проводить новогодний корпоратив. Как рассказал редакции TagilCity.ru директор Роман Жуков, по этому поводу было проведено голосование.
Сумма на проведение корпоратива достаточно существенная, в этом году эти средства мы отправим на поддержку ребят, которые выполняют служебные задачи в зоне СВО. Честно говоря, я отказался от посещения различных новогодних корпоративов. На сегодняшний день наш долг и наша обязанность — поддерживать тех, кто сейчас находится на передовой.
Роман Жуков отметил, что компании и предприниматели, которые хотят поучаствовать в поддержке наших бойцов, могут обратиться к нему. Все движение приобретенных вещей максимально прозрачно, гуманитарная помощь передается бойцам прямо в руки.
На корпоратив у таких больших компаний тратится сумма от 200 до 300 тысяч рублей. Раньше в компании «Финист» проводили стандартный корпоратив, в большом ресторане.
Хотел бы пожелать читателям TagilCity.ru простого человеческого счастья, семейного тепла, чтобы как можно быстрее настало мирное и спокойное время, которого нам не хватает на сегодняшний день, и чтобы в наши дома и семьи приходили только добрые и радостные вести, — обратился Роман Жуков к читателям TagilCity.ru.
Анатолий Толстов рассказал, что в компании, помимо прочих традиций, новогодний корпоратив был одним из самых масштабных праздников. Директор отметил, что сотрудники не будут обижены — в этом году им полагается хорошая премия, ведь обороты компании выросли, несмотря на ситуацию в стране.
На собрании я сказал сотрудникам, что не запрещается собраться отделами и группами по поводу Нового года, но традиционного банкета впервые за 23 года не будет, — рассказал TagilCity.ru Анатолий Толстов.
Ряд компаний Нижнего Тагила, с сотрудниками которых пообщался корреспондент TagilCity.ru, новогодние корпоративы не отменили. Наоборот, в организациях уверены, что такие неформальные встречи сплочают коллектив, помогают морально разгрузиться после трудного рабочего года.
В одной из IT-компаний Нижнего Тагила в этом году празднование наступления 2023-го приурочили к открытию нового офиса.
В том году было посещение арендованного кафе с ведущим. В этот раз мы соберемся в новом офисе в честь его открытия. Будет ведущий, живая музыка, фуршет, — рассказала сотрудница IT-компании.
В рекламно-производственной фирме новогодние корпоративы устраивают каждый год. Этот не стал исключением.
Запланировано мероприятие у нас в ДК НТМК. В прошлом году мы тоже праздновали. На корпоративе собираются не только офисные работники, их у нас человек 20, но и сотрудники цеха, — рассказали в компании.
В агентстве недвижимости на корпоративы в канун Нового года Нижнего Тагила сотрудники собираются ежегодно. В проведении праздника в этом году себе также не отказали.
Мы празднуем Новый год вместе с начальством. В этом году пойдем в «Огни Востока», в прошлом ходили в Nebar. Мы с человека сдавали по 2100. Так что платим каждый за себя. В этом году собралось девяносто человек, — рассказали в компании.
Как показал опрос горожан в социальных сетях, разница в соотношении между отмененным корпоративом и проведенным — несущественная. Очевидно, что жителям Нижнего Тагила нравится встречаться на предновогоднем застолье, но и выделить деньги на другие важные нужды они тоже не против.