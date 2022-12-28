Корпоративы в компаниях Нижнего Тагила: кто празднует, а кто отменяет

Как показал опрос горожан в социальных сетях, разница в соотношении между отмененным корпоративом и проведенным — несущественная. Очевидно, что жителям Нижнего Тагила нравится встречаться на предновогоднем застолье, но и выделить деньги на другие важные нужды они тоже не против.