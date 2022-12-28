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Квартира одинокой пожилой женщины загорелась в Нижнем Тагиле

Сегодня, 07:00
Фото: ГУ МЧС Свердловской области
Жилплощадь одинокой пожилой женщины загорелась накануне ночью. Инцидент случился 27 декабря по улице Зари, 33А в Дзержинском районе Нижнего Тагила. О происшествии пожарные узнали в 22:31 по уральскому времени.

Отряд огнеборцев прибыл к месту случившегося. Выяснилось, что огонь полыхает на площади в 8 квадратных метров. Огонь уничтожил имущество пострадавшей на 6-м этаже девятиэтажного дома. К тушению пожара привлекались 9 сотрудников МЧС Нижнего Тагила и 3 спецмашины. 10 человек эвакуировались из дома самостоятельно.

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От негативного влияния огня удалось спасти 2-х человек — их спустили по лестничным маршам, используя спасательные устройства. Ограничить огонь в распространении получилось в 22:38, еще через 2 минуты воспламенение ликвидировали. Сгоревшие конструкции проливали до 23:07, сообщает ГУ МЧС Свердловской области.

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Тагильчанин в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» рассказал, что в сгоревшей квартире живет одинокая пенсионерка. Также очевидец запечатлел случившееся на камеру.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Происшествия#Пожарные#Пенсионерка#МЧС#Огонь
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