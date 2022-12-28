Квартира одинокой пожилой женщины загорелась в Нижнем Тагиле

Отряд огнеборцев прибыл к месту случившегося. Выяснилось, что огонь полыхает на площади в 8 квадратных метров. Огонь уничтожил имущество пострадавшей на 6-м этаже девятиэтажного дома. К тушению пожара привлекались 9 сотрудников МЧС Нижнего Тагила и 3 спецмашины. 10 человек эвакуировались из дома самостоятельно.