TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Мобилизованный до смерти избил своего командира в Челябинской области

Сегодня, 10:10
Фото: 1MI
Солдат убил своего командира на станции Мисяш в Челябинской области.

Мужчину недавно мобилизовали. Своего начальника он избил до смерти, сообщает Магнитогорский гарнизонный военный суд.

Известно, что два военных сперва вступили в конфликт, а затем стали драться. Все случилось в вагоне воинского эшелона. На момент драки мобилизованный сержант был нетрезв, сказано в постановлении суда.

Избитый начальник скончался на месте до прибытия медиков. Погибший капитан тоже был мобилизованным. Обвиняемого военного на два месяца отправят в СИЗО. Постановление пока не вступило в силу.

Раненого мобилизованного из Первоуральска 3 недели ищет жена
Узнать подробнее
Читайте также:
Семья мобилизованного из Нижней Туры к Новому Году рискует остаться без жильяБолее 580 миллионов рублей выплатили мобилизованным из Свердловской области
#Криминал#Челябинск#Военный#Драка#Убийство#Елена Озерова
Подпишитесь
Корпоративы в компаниях Нижнего Тагила: кто празднует, а кто отменяет
Сегодня, 09:41
Звезда мирового хоккея Павел Дацюк провел тренировку в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:16
Масочный режим возобновлен на УВЗ из-за ОРВИ
Вчера, 09:32
Морозы до -33 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле на новогодние праздники
Сегодня, 09:18
Пропали антибиотики и детский «Нурофен»: тагильчане пожаловались на дефицит лекарств
Вчера, 05:24
Стыдно и смешно: реальные истории с новогодних корпоративов от ведущих Нижнего Тагила
26 декабря 09:19