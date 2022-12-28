Мобилизованный до смерти избил своего командира в Челябинской области

Мужчину недавно мобилизовали. Своего начальника он избил до смерти, сообщает Магнитогорский гарнизонный военный суд.
Известно, что два военных сперва вступили в конфликт, а затем стали драться. Все случилось в вагоне воинского эшелона. На момент драки мобилизованный сержант был нетрезв, сказано в постановлении суда.
Избитый начальник скончался на месте до прибытия медиков. Погибший капитан тоже был мобилизованным. Обвиняемого военного на два месяца отправят в СИЗО. Постановление пока не вступило в силу.