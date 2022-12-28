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Морозы до -33 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле на новогодние праздники

Сегодня, 09:18
Фото: 1MI
Морозы до -33 градусов и магнитные бури прогнозируют синоптики на новогодние праздники в Нижнем Тагиле.

В новогоднюю ночь температура воздуха в Нижнем Тагиле составит до -27 градусов, а с 1 января начнется похолодание. При этом, согласно прогнозу Гисметео, снегопады продолжатся до 8 января. А к концу каникул температура поднимется до +2 градусов.

1 и 2 января, в воскресенье и понедельник, дневные температуры составят от -22 до -27 градусов, а ночью ожидается от -32 до -33 градусов. Ветер северный и северо-восточный, до 15 метров в секунду.

С 3 по 5 января, со вторника по четверг, синоптики прогнозируют в Нижнем Тагиле днем от -17 до -21 градуса, а ночью столбики термометров покажут до -23 градусов. Ветер не сменит направление и будет дуть со скоростью от 8 до 15 метров в секунду.

С пятницы, 6 января, начнется постепенное потепление. А к воскресенью, 8 января, прогнозируется до +2 градусов днем и до 0 градусов ночью. Ожидается переменная облачность и небольшие снегопады. Ветер сменится на юго-западный, с порывами до 17 метров в секунду.

Кроме того, в новогодние каникулы синоптики обещают магнитные бури в Нижнем Тагиле. С 31 декабря по 8 января геомагнитная активность составит от 3 до 5 баллов по 9-балльной шкале.

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