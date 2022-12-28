С 3 по 5 января, со вторника по четверг, синоптики прогнозируют в Нижнем Тагиле днем от -17 до -21 градуса, а ночью столбики термометров покажут до -23 градусов. Ветер не сменит направление и будет дуть со скоростью от 8 до 15 метров в секунду.