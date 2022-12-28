Мужчина погиб под колесами авто возле аэропорта Кольцово в Екатеринбурге

28-летний мужчина перебегал дорогу и попал под колеса авто 40-летней собственницы Nissan Qashqai. Инцидент случился вблизи аэропорта Кольцово по улице Бахчиванджи, 4 в Екатеринбурге. Время ДТП — 20:00 по уральскому времени.