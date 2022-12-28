Мужчина погиб под колесами авто возле аэропорта Кольцово в Екатеринбурге

Известно, что пострадавший погиб на месте, не дождавшись оказания медицинской помощи. Сотрудники ГИБДД выяснили, что екатеринбурженка ехала со стороны воздушного порта, а мужчина пересекал улицу в неположенном месте.
Выяснилось, что ранее водитель иномарки не обвинялась в нарушении ПДД. Проверка на алкотестере не выявила опьянения. Правоохранители разбираются во всех деталях случившегося, сообщает Госавтоинспекция Екатеринбурга.
Ранее две автомобилистки столкнулись на Серовском тракте. Пострадавшая оказалась беременной и провела 4 недели в больнице из-за травм позвоночника. Водительнице удалось отсудить у виновницы ДТП 400 тысяч рублей.