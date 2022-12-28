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Мужчина погиб под колесами авто возле аэропорта Кольцово в Екатеринбурге

Сегодня, 05:06
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
28-летний мужчина перебегал дорогу и попал под колеса авто 40-летней собственницы Nissan Qashqai. Инцидент случился вблизи аэропорта Кольцово по улице Бахчиванджи, 4 в Екатеринбурге. Время ДТП — 20:00 по уральскому времени.

Известно, что пострадавший погиб на месте, не дождавшись оказания медицинской помощи. Сотрудники ГИБДД выяснили, что екатеринбурженка ехала со стороны воздушного порта, а мужчина пересекал улицу в неположенном месте.

Выяснилось, что ранее водитель иномарки не обвинялась в нарушении ПДД. Проверка на алкотестере не выявила опьянения. Правоохранители разбираются во всех деталях случившегося, сообщает Госавтоинспекция Екатеринбурга.

Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
Беременная за рулем Porsche попала в ДТП на Серовском тракте и отсудила 400 тысяч
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Ранее две автомобилистки столкнулись на Серовском тракте. Пострадавшая оказалась беременной и провела 4 недели в больнице из-за травм позвоночника. Водительнице удалось отсудить у виновницы ДТП 400 тысяч рублей.

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#Анна Варнакина#ДТП#Екатеринбург#Аэропорт «Кольцово»#Смерть#Авария#Пешеход
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