Мужчина с 50 граммами героина задержан на улице Нижнего Тагила

Все произошло в вечернее время в районе Красного Камня. Полицейские патрулировали территорию. Находясь на территории гаражного кооператива по улице К. Либкнехта, полицейские увидели молодого человека, чье поведение показалось им подозрительным. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Мужчина стоял по колено в снегу и что-то искал. Полицейские подошли к нему и показали удостоверения. Также они заметили, что в этот момент он что-то спрятал в карман.
Далее стражи порядка спросили, что молодой человек делает в такое время в гаражах. Он заметно занервничал. Тогда полицейские отвезли его в отделение.
При осмотре в его куртке нашли наркотик – героин - 101 сверток. Задержанному 19 лет. Он южанин, приехавший в РФ для поиска работы неделю назад. По данным полицейских, он снял квартиру в центре Нижнего Тагила.
Известно, что часть наркотиков мужчина успел разнести и спрятать для покупателей в разных частях города. Возбуждено несколько уголовных дел. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.