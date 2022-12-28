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Мужчина с 50 граммами героина задержан на улице Нижнего Тагила

Сегодня, 09:44
Фото: МВД РФ по Свердловской области
На одной из улиц Нижнего Тагила был задержан мужчина, у которого полицейские нашли 50 граммов героина. Он хотел продать наркотики.

Все произошло в вечернее время в районе Красного Камня. Полицейские патрулировали территорию. Находясь на территории гаражного кооператива по улице К. Либкнехта, полицейские увидели молодого человека, чье поведение показалось им подозрительным. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Мужчина стоял по колено в снегу и что-то искал. Полицейские подошли к нему и показали удостоверения. Также они заметили, что в этот момент он что-то спрятал в карман.

Далее стражи порядка спросили, что молодой человек делает в такое время в гаражах. Он заметно занервничал. Тогда полицейские отвезли его в отделение.

При осмотре в его куртке нашли наркотик – героин - 101 сверток. Задержанному 19 лет. Он южанин, приехавший в РФ для поиска работы неделю назад. По данным полицейских, он снял квартиру в центре Нижнего Тагила.

Известно, что часть наркотиков мужчина успел разнести и спрятать для покупателей в разных частях города. Возбуждено несколько уголовных дел. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

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#Елена Озерова#Криминал#Нижний Тагил#Наркотики#Задержание#Полицейские
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