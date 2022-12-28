Нижний Тагил обошел Екатеринбург в рейтинге эффективности местной власти

Эксперты выявляли эффективность управления субъектами РФ по политико-управленческому и социально-экономическому блокам. В первом оценивали общественно-политическую ситуацию в округе и эффективность работы бюрократического аппарата. Во втором — состояние и развитие шести социальных и экономических сфер, в том числе образования, культуры, общественного транспорта, дорожного хозяйства.
В результате Нижний Тагил, который возглавляет Владислав Пинаев, занял 28 место, Екатеринбург — 44, Пермь — 58. Первые строчки в этом году распределили Тюмень, Салехард, Казань, Грозный. Самые низкие оценки у Биробиджана (Еврейская автономная область), Архангельска (Архангельская область), Улан-Удэ (Республика Бурятия).
Согласно итоговой таблице подсчетов баллов, в блоке общественно-политической ситуации Нижний Тагил сдал на одну позицию, по социально-экономическому развитию, напротив, поднялся на 17 строчек.
В число 179 экспертов, оценивающих эффективность управления городских округов, вошли политтехнологи, политологи, депутаты, журналисты, научные сотрудники и другие специалисты, связанные с политической сферой.
Напомним, в этом году Нижний Тагил попал в тройку лидеров инвестиционного рейтинга.