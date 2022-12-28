Нижний Тагил обошел Екатеринбург в рейтинге эффективности местной власти

Эксперты выявляли эффективность управления субъектами РФ по политико-управленческому и социально-экономическому блокам. В первом оценивали общественно-политическую ситуацию в округе и эффективность работы бюрократического аппарата. Во втором — состояние и развитие шести социальных и экономических сфер, в том числе образования, культуры, общественного транспорта, дорожного хозяйства.