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Нижний Тагил обошел Екатеринбург в рейтинге эффективности местной власти

Сегодня, 12:27
Фото: Сергей Голотюк / группа "Панорама Н.Т." во ВКонтакте
Нижний Тагил занял 28-ю строчку рейтинга эффективности управления в округах России, поднявшись сразу на восемь позиций. Исследование по результатам оценки 179 экспертов составило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Эксперты выявляли эффективность управления субъектами РФ по политико-управленческому и социально-экономическому блокам. В первом оценивали общественно-политическую ситуацию в округе и эффективность работы бюрократического аппарата. Во втором — состояние и развитие шести социальных и экономических сфер, в том числе образования, культуры, общественного транспорта, дорожного хозяйства.

В результате Нижний Тагил, который возглавляет Владислав Пинаев, занял 28 место, Екатеринбург — 44, Пермь — 58. Первые строчки в этом году распределили Тюмень, Салехард, Казань, Грозный. Самые низкие оценки у Биробиджана (Еврейская автономная область), Архангельска (Архангельская область), Улан-Удэ (Республика Бурятия).

Согласно итоговой таблице подсчетов баллов, в блоке общественно-политической ситуации Нижний Тагил сдал на одну позицию, по социально-экономическому развитию, напротив, поднялся на 17 строчек.

В число 179 экспертов, оценивающих эффективность управления городских округов, вошли политтехнологи, политологи, депутаты, журналисты, научные сотрудники и другие специалисты, связанные с политической сферой.

Напомним, в этом году Нижний Тагил попал в тройку лидеров инвестиционного рейтинга.

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#Ульяна Савина#Политика#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Рейтинг#Эксперты#Власть#Екатеринбург
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