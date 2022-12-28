Новый офис МФЦ в здании «Тагилбанка» не откроется в Нижнем Тагиле в 2022 году

К концу декабря в помещении на четвертом этаже строители закончили демонтажные работы и возвели новые перегородки. Продолжается покраска стен, проведено новое освещение.
Согласно контракту, на ремонт, который начался в октябре, подрядчику было отведено 80 дней. Стоимость работ составила 8,4 миллиона рублей. Однако, как выяснила редакция TagilCity.ru, переезд офиса с Космонавтов, 45 ожидается только к весне.
Площадь нового офиса составит около тысячи квадратных метров. Для приема посетителей планируется открыть 36 окон. Попасть на четвертый этаж тагильчане смогут на двух лифтах, а также по лестнице.