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Новый офис МФЦ в здании «Тагилбанка» не откроется в Нижнем Тагиле в 2022 году

Сегодня, 15:54
Фото: TagilCity.ru
Ремонт в офисе МФЦ на Ломоносова, 2а в Нижнем Тагиле
Новый офис МФЦ на улице Ломоносова, 2а в Нижнем Тагиле не будет открыт до новогодних праздников, ремонт там не закончен. В новое помещение должны переехать специалисты с улицы Космонавтов.

К концу декабря в помещении на четвертом этаже строители закончили демонтажные работы и возвели новые перегородки. Продолжается покраска стен, проведено новое освещение.

Ремонт в офисе МФЦ на Ломоносова, 2а в Нижнем ТагилеРемонт в офисе МФЦ на Ломоносова, 2а в Нижнем Тагиле
Ремонт в офисе МФЦ на Ломоносова, 2а в Нижнем ТагилеРемонт в офисе МФЦ на Ломоносова, 2а в Нижнем Тагиле
Ремонт в офисе МФЦ на Ломоносова, 2а в Нижнем ТагилеРемонт в офисе МФЦ на Ломоносова, 2а в Нижнем Тагиле
Ремонт в офисе МФЦ на Ломоносова, 2а в Нижнем ТагилеРемонт в офисе МФЦ на Ломоносова, 2а в Нижнем Тагиле
Ремонт в офисе МФЦ на Ломоносова, 2а в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

Согласно контракту, на ремонт, который начался в октябре, подрядчику было отведено 80 дней. Стоимость работ составила 8,4 миллиона рублей. Однако, как выяснила редакция TagilCity.ru, переезд офиса с Космонавтов, 45 ожидается только к весне.

Площадь нового офиса составит около тысячи квадратных метров. Для приема посетителей планируется открыть 36 окон. Попасть на четвертый этаж тагильчане смогут на двух лифтах, а также по лестнице.

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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Мфц#Тагилбанк#Ремонт#Офис
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