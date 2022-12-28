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Пенсионерка пропала при неизвестных обстоятельствах в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:34
Фото: 1MI
66-летняя Нина Маликова (Карпова) пропала 27 декабря в Нижнем Тагиле. О том, какие условия предшествовали пропаже женщины, неизвестно.

В ориентировке сказано, что рост Нины Маликовой составляет 1 метр 50 сантиметров, телосложение худощавое. Женщина кареглазая и черноволосая. Близкие пропавшей жительницы Нижнего Тагила предположили, что на момент исчезновения на пенсионерке могли быть надеты зимние сапоги, а также пуховик темно-синего цвета, черные болоньевые штаны и шапка такой же расцветки.

Пропавшая тагильчанка Нина Маликова
Фото: Поисковый отряд "Скорпион"
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Розысками тагильчанки занимается поисковый отряд «Скорпион» и полиция Нижнего Тагила. Всех свердловчан, видевших Нину Александровну, призывают сообщить о ее местоположении по номерам добровольцев или правоохранителей, указанным в ориентировке.

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