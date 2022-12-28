TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Перебегавший дорогу на «красный» мальчик попал под колеса машины в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:30
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Нижнем Тагиле 12-летний мальчик перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора и оказался под колесами машины Daewoo Nexia.

За рулем иномарки находился 25-летний мужчина. Все случилось 27 декабря в 19.15 около дома №26 А Ленинградскому проспекту, сообщили в ГИБДД.

В результате у подростка был диагностирован закрытый перелом правой стопы. Водитель пояснил, что, так как ребенок выскочил на дорогу неожиданно, избежать столкновения не было возможности.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Инспекторы выяснили, что за год водитель семь раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. На момент аварии он не был пьян.

Подросток пояснил, что он гулял с другом и, подойдя к дороге увидел нужный ему трамвай. Поэтому мальчик хотел успеть добежать до него, а движущуюся машину он не заметил.

Теперь полиция планирует проверить школу, в которой учится подросток, на предмет проведения там занятий по безопасности ПДД.

Беременная за рулем Porsche попала в ДТП на Серовском тракте и отсудила 400 тысяч
Узнать подробнее
Читайте также:
Обвиняемому в гибели двух актрис в ДТП жителю Кушвы грозит 7 лет тюрьмыВодитель превысил скорость и устроил ДТП с четырьмя пострадавшими в Первоуральске17-летний подросток без прав устроил ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень
#Елена Озерова#ДТП#Нижний Тагил#Авария#ДТП с участием детей#Светофор
Подпишитесь
Корпоративы в компаниях Нижнего Тагила: кто празднует, а кто отменяет
Сегодня, 09:41
Звезда мирового хоккея Павел Дацюк провел тренировку в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:16
Масочный режим возобновлен на УВЗ из-за ОРВИ
Вчера, 09:32
Морозы до -33 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле на новогодние праздники
Сегодня, 09:18
Пропали антибиотики и детский «Нурофен»: тагильчане пожаловались на дефицит лекарств
Вчера, 05:24
Стыдно и смешно: реальные истории с новогодних корпоративов от ведущих Нижнего Тагила
26 декабря 09:19