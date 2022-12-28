Перебегавший дорогу на «красный» мальчик попал под колеса машины в Нижнем Тагиле

За рулем иномарки находился 25-летний мужчина. Все случилось 27 декабря в 19.15 около дома №26 А Ленинградскому проспекту, сообщили в ГИБДД.
В результате у подростка был диагностирован закрытый перелом правой стопы. Водитель пояснил, что, так как ребенок выскочил на дорогу неожиданно, избежать столкновения не было возможности.
Инспекторы выяснили, что за год водитель семь раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. На момент аварии он не был пьян.
Подросток пояснил, что он гулял с другом и, подойдя к дороге увидел нужный ему трамвай. Поэтому мальчик хотел успеть добежать до него, а движущуюся машину он не заметил.
Теперь полиция планирует проверить школу, в которой учится подросток, на предмет проведения там занятий по безопасности ПДД.