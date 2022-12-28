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Пермского стрелка приговорили к пожизненному заключению

Сегодня, 14:56
Фото: 1MI
Массового убийцу Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в Пермском госуниверситете, приговорили к пожизненному сроку.

Заседание, на котором был вынесен приговор, проходило в Пермском краевом суде, сообщает РИА Новости.

Согласно оглашенным данным, Бекмансуров признан виновным в убийстве шести человек, покушениях на убийство, а также посягательстве на жизнь сотрудника полиции и повреждении мебели.

Три года мужчина проведет в тюрьме, а далее отправится в колонию особого режима.

Напомним, что после трагедии разборки длились около четырех месяцев. Все родственники убитых и пострадавших требовали пожизненного срока для стрелка. Сам он свою вину признал, но просил вынести ему более мягкий приговор, ссылаясь на свою третью группу инвалидности.

Также судом были удовлетворены иски потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму более 25 миллионов рублей. Некоторые студенты в тот день, чтобы не быть убитыми, прыгали из окон, из-за чего травмировались. А у некоторых развились психические расстройства из-за пережитого.

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#Криминал#Суд#Приговор#Стрелок#Убийца#Елена Озерова
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