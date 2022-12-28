Пермского стрелка приговорили к пожизненному заключению

Заседание, на котором был вынесен приговор, проходило в Пермском краевом суде, сообщает РИА Новости.
Согласно оглашенным данным, Бекмансуров признан виновным в убийстве шести человек, покушениях на убийство, а также посягательстве на жизнь сотрудника полиции и повреждении мебели.
Три года мужчина проведет в тюрьме, а далее отправится в колонию особого режима.
Напомним, что после трагедии разборки длились около четырех месяцев. Все родственники убитых и пострадавших требовали пожизненного срока для стрелка. Сам он свою вину признал, но просил вынести ему более мягкий приговор, ссылаясь на свою третью группу инвалидности.
Также судом были удовлетворены иски потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму более 25 миллионов рублей. Некоторые студенты в тот день, чтобы не быть убитыми, прыгали из окон, из-за чего травмировались. А у некоторых развились психические расстройства из-за пережитого.