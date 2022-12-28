Пермского стрелка приговорили к пожизненному заключению

Также судом были удовлетворены иски потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму более 25 миллионов рублей. Некоторые студенты в тот день, чтобы не быть убитыми, прыгали из окон, из-за чего травмировались. А у некоторых развились психические расстройства из-за пережитого.