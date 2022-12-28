Перспективы развития экспорта антрацита с российского рынка: преимущества и вызовы

Третьим фактором, который говорит о перспективах развития экспорта антрацита с российского рынка, является растущий спрос на это топливо в различных странах. Азиатский регион, включая Китай, Японию и Южную Корею, является крупным потребителем антрацита. Россия уже является одним из основных поставщиков этого топлива в Азии, и спрос на него продолжает расти. Кроме того, антрацит также имеет спрос в Европе и Северной Америке.