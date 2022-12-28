Подросток утонул во время рыбалки в Тавде

Дело возбуждалось в отношении 27-летнего местного жителя. Дело было возбуждено по ч.2.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлёкшее смерть человека), сообщает региональный СКР.
По данной статье мужчину могут посадить в тюрьму на срок от 5 до 12 лет. Следствие полагает, что в утреннее время 7 августа 2022 года мужчина, будучи нетрезвым, управлял моторной лодкой.
Для того, чтобы порыбачить, он плыл по реке около деревни Галкино вместе с 15-летним мальчиком. Приплыв к месту рыбалки он заглушил двигатель, но не перевёл рычаг переключения передач двигателя в нейтральное положение. Также у обоих рыбаков не было жилетов.
Когда мотор потребовалось завести, мужчина попросил мальчика сделать это. Для этого подростку нужно было перейти на другую часть лодки. Когда он переместился на корму, центр тяжести у лодки был смещён. Ребенок потянул за рукоятку ручного стартера, мотор завёлся, лодка резко двинулась вперед. Оба рыбака выпали в водоем.
Мужчине удалось выбраться на берег, а подросток спастись не смог. О произошедшем житель Тавды сообщил в полицию. Тело мальчика было найдено в водоеме через несколько дней.
По данным главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, ребенок воспитывался в полной семье. На учете в МВД он не состоял. Он не умел плавать. Среди его хобби были занятия спортом, в особенности хоккеем.