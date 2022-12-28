Подросток утонул во время рыбалки в Тавде

Для того, чтобы порыбачить, он плыл по реке около деревни Галкино вместе с 15-летним мальчиком. Приплыв к месту рыбалки он заглушил двигатель, но не перевёл рычаг переключения передач двигателя в нейтральное положение. Также у обоих рыбаков не было жилетов.