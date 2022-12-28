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Пьяный мужчина без прав сбил женщину в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:13
Фото: 1MI
Мужчину, который сбил женщину на дороге в Нижнем Тагиле, находясь за рулем в пьяном виде и без прав, будут судить.

Известно, что женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, как вдруг ее сбила машина. Ранее этого водителя неоднократно штрафовали за пьяное вождение. Также в отношении него возбуждалось уголовное дело, сообщают «Все Новости».

За это суд приговаривал нарушителя к обязательным работам с лишением водительских прав. Однако в этом же месяце, когда решение не успело вступить в силу, он сел пьяным за руль и наехал на пассажирку.

Все произошло 5 сентября на улице Алтайской. 35-летняя женщина получила многочисленные травмы. Ее госпитализировали на лечение в больницу. Теперь рецидивисту грозит до 4 лет колонии.

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#Елена Озерова#ДТП#Нижний Тагил#Авария#Суд#Пьяный водитель#Травмы
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