Пьяный мужчина без прав сбил женщину в Нижнем Тагиле

Известно, что женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, как вдруг ее сбила машина. Ранее этого водителя неоднократно штрафовали за пьяное вождение. Также в отношении него возбуждалось уголовное дело, сообщают «Все Новости».
За это суд приговаривал нарушителя к обязательным работам с лишением водительских прав. Однако в этом же месяце, когда решение не успело вступить в силу, он сел пьяным за руль и наехал на пассажирку.
Все произошло 5 сентября на улице Алтайской. 35-летняя женщина получила многочисленные травмы. Ее госпитализировали на лечение в больницу. Теперь рецидивисту грозит до 4 лет колонии.