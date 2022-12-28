Сидеть дома рекомендовали жителям Екатеринбурга из-за пожара

Доктора отмечают, что сейчас пребывать на открытом воздухе опасно. После прибытия домой или в пункт следования жителей Екатеринбурга просят мыть нос, глаза и горло проточной водой. Открывать окно нельзя. Представители ведомства просят людей выпивать как можно больше воды.
В Роспотребнадзоре отметили, что в районе Горного Щита проводятся замеры вредных веществ в атмосферном воздухе. До того, как результаты станут известны, жителей просят носить маски и респираторы, а в случае симптомов заболеваний обращаться в медучреждения. Рекомендации местное ведомство опубликовало в личном Telegram-канале.