Сидеть дома рекомендовали жителям Екатеринбурга из-за пожара

В Роспотребнадзоре отметили, что в районе Горного Щита проводятся замеры вредных веществ в атмосферном воздухе. До того, как результаты станут известны, жителей просят носить маски и респираторы, а в случае симптомов заболеваний обращаться в медучреждения. Рекомендации местное ведомство опубликовало в личном Telegram-канале.