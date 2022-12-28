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Сидеть дома рекомендовали жителям Екатеринбурга из-за пожара

Сегодня, 04:30
Фото: 1MI
Роспотребнадзор дал совет жителям Горного Щита не покидать жилплощадь из-за пожара в ТЦ «Колхозный двор» в Екатеринбурге. Пламя вспыхнуло 27 декабря. При необходимости выйти на улицу свердловчан попросили не курить и использовать маски.

Доктора отмечают, что сейчас пребывать на открытом воздухе опасно. После прибытия домой или в пункт следования жителей Екатеринбурга просят мыть нос, глаза и горло проточной водой. Открывать окно нельзя. Представители ведомства просят людей выпивать как можно больше воды.

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В Роспотребнадзоре отметили, что в районе Горного Щита проводятся замеры вредных веществ в атмосферном воздухе. До того, как результаты станут известны, жителей просят носить маски и респираторы, а в случае симптомов заболеваний обращаться в медучреждения. Рекомендации местное ведомство опубликовало в личном Telegram-канале.

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#Происшествия#Екатеринбург#Горный Щит#Пламя#Тц#Роспотребнадзор#Пожар#Анна Варнакина
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