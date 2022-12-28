«Святогор» профинансировал проектирование социально значимых объектов в Баранчинском

Кроме того, благодаря помощи «Святогора» в Кушве появится загородный лагерь для детей. На его проектирование предприятие направило 2,4 млн рублей. Ранее оздоровительные кампании проходили в других муниципалитетах, на что администрация округа выделяла ежегодно более 12 млн рублей. После строительства собственного лагеря деньги останутся в местном бюджете.