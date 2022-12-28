«Святогор» профинансировал проектирование социально значимых объектов в Баранчинском

Половину средств, 10 млн рублей, предприятие выделило на разработку проекта строительства очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод. По словам зампредседателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кушвы Елены Куценко, действующая конструкция не обеспечивает качество сбрасываемых вод после очистки, поэтому возникла необходимость в замене сооружений.
Строительство новых очистных сооружений с применением экосистемного подхода к водным объектам позволит предупредить загрязнение водоемов и почвы, что в целом положительно повлияет на экологическую обстановку в поселке Баранчинском, — отметила Елена Куценко.
Еще 10 млн рублей «Святогор» выделил на проектно-сметную документацию реконструкции системы водоснабжения в населенном пункте. Сейчас качество воды в поселке не соответствует нормам, сами сети изношены, отчего возникают неучтенные потери воды, сказал первый заместитель главы администрации Кушвинского городского округа Антон Чепрасов. Реконструкция позволит решить все эти вопросы, а главное — обеспечить население качественной водой.
Кроме того, благодаря помощи «Святогора» в Кушве появится загородный лагерь для детей. На его проектирование предприятие направило 2,4 млн рублей. Ранее оздоровительные кампании проходили в других муниципалитетах, на что администрация округа выделяла ежегодно более 12 млн рублей. После строительства собственного лагеря деньги останутся в местном бюджете.
Он [ЗОЛ] разместится на берегу Кушвинского пруда, где раньше был загородный лагерь «Горняк», — рассказал директор Комитета жилищно-коммунальной сферы Кушвинского ГО Александр Шурыгин. — В настоящее время проектировщиками подрядной организации «Экопланпроект» (г. Саранск) выполнены изыскательские работы, проведены работы по уточнению места расположения нового объекта, готовится предложение по эскизному проекту.
Новый лагерь будет рассчитан на 450 детей. В инфраструктуру войдут пять пятиэтажных корпусов, оркестровая площадка, костровая зона, стадион с искусственным покрытием и административный корпус (со столовой, бассейном, актовым и спортивным залами).
Мы планируем продолжить финансирование данных проектов, — отметил заместитель директора по социальным и общим вопросам АО «Святогор» Юрий Мурзаев. — Необходимые средства заложены в программе благотворительности на 2023 год.