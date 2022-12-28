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Убившая троих детей мать из Екатеринбурга частично признала вину

Сегодня, 11:54
Фото: 1MI
Женщина, расправившаяся с тремя детьми в Екатеринбурге, частично признала свою вину в суде.

Обвиняемая Анастасия пришла на заседание по избранию меры пресечения с запиской. Тест был написан от руки. Женщина зачитала его. Она сообщила, что горько раскаивается из-за того, что сделала. При этом она отмечает, что показания, которые она дала, могут быть недостоверными из-за психотропных веществ, под воздействием которых она находилась, пишет Е1.

Трагедия случилась в промежутке времени между 25 и 26 декабря. Следствие полагает, что женщина убила свою пятимесячную дочь, а также двух сыновей – мальчиков 10 и 15 лет.

Ранее сообщалось, что обвиняемая была отправлена в СИЗО до 26 февраля.

Суд отправил в СИЗО мать из Екатеринбурга за убийство троих детей
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