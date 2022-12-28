Юрист рассказал о вариантах увольнения недобросовестных работников

Причиной увольнения чаще становится одно грубое или множественные нарушения трудовой дисциплины — пропуски, появление на работе в нетрезвом виде, нарушение правил охраны труда, оставление рабочего места без уважительной причины и прочее. Для увольнения воров, растратчиков и тех, кто умышленно повредил имущество, необходимо их привлечение к уголовной или административной ответственности. В случае увольнения материально ответственных кадров достаточно подтверждения факта присвоения и утери ценностей или финансов, пишет NEWS.ru.