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Юрист рассказал о вариантах увольнения недобросовестных работников

Сегодня, 14:11
Решения суда, принимаемые в пользу сотрудника, чаще основаны на неверной квалификации руководством нарушений и отсутствии их фиксации. Юрист Александр Хаминский рассказал, что нарушители часто разбираются в законах лучше работодателей.

Поэтому бывает непросто уволить недобросовестного работника. Юрист отметил, что почти все причины для увольнения кадров изложены в ст. 81 ТК РФ.

Причиной увольнения чаще становится одно грубое или множественные нарушения трудовой дисциплины — пропуски, появление на работе в нетрезвом виде, нарушение правил охраны труда, оставление рабочего места без уважительной причины и прочее. Для увольнения воров, растратчиков и тех, кто умышленно повредил имущество, необходимо их привлечение к уголовной или административной ответственности. В случае увольнения материально ответственных кадров достаточно подтверждения факта присвоения и утери ценностей или финансов, пишет NEWS.ru.

Можно назначить работнику аттестацию. Но об аттестации следует уведомлять еще в процессе приема на работу; ей должны подлежать все сотрудники данной категории.

Адвокат Лев Тропин советует руководству составлять договоры с указанием рабочего времени сотрудников, чтобы избежать сложностей с увольнениями нарушителей графика. 

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