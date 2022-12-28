Юрист рассказал о вариантах увольнения недобросовестных работников

Поэтому бывает непросто уволить недобросовестного работника. Юрист отметил, что почти все причины для увольнения кадров изложены в ст. 81 ТК РФ.
Причиной увольнения чаще становится одно грубое или множественные нарушения трудовой дисциплины — пропуски, появление на работе в нетрезвом виде, нарушение правил охраны труда, оставление рабочего места без уважительной причины и прочее. Для увольнения воров, растратчиков и тех, кто умышленно повредил имущество, необходимо их привлечение к уголовной или административной ответственности. В случае увольнения материально ответственных кадров достаточно подтверждения факта присвоения и утери ценностей или финансов, пишет NEWS.ru.
Можно назначить работнику аттестацию. Но об аттестации следует уведомлять еще в процессе приема на работу; ей должны подлежать все сотрудники данной категории.
Адвокат Лев Тропин советует руководству составлять договоры с указанием рабочего времени сотрудников, чтобы избежать сложностей с увольнениями нарушителей графика.