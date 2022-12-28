Жители Екатеринбурга жалуются на массовую пропажу сотовых телефонов в центре города

У одной из пострадавших, Алисы, 25 декабря вытащили iPhone 12. Свердловчанка пошла к правоохранителям, чтобы написать заявление. Там, в отделе, она поняла, что была не единственной жертвой воришек.
Со слов екатеринбурженки, отследить телефон удалось. Программа указывала, что актуальное местоположение гаджета — улица Водоемная в Екатеринбурге. Однако, жалуется Алиса, дело в работу не приняли.
В это же время правоохранительные органы (УМВД по Екатеринбургу) сообщили изданию Е1, что информацию принял в работу отдел полиции № 1. Ранее в Нижнем Тагиле задержали мужчину, который украл у подростка сотовый телефон.