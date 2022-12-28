«Зрелище ужасное»: труп обнаружили на остановке у школы № 49 в Нижнем Тагиле

За расследование взялись криминалисты СК по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила. Как сообщил старший помощник руководителя следкома Александр Шульга, тело погибшего уже доставлено судмедэкспертам. Специалисты выясняют, кем был умерший и при каких условиях скончался. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что найденное в Нижнем Тагиле тело не имеет следов криминальной смерти.