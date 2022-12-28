TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

«Зрелище ужасное»: труп обнаружили на остановке у школы № 49 в Нижнем Тагиле

Сегодня, 04:12
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"

Труп с рюкзаком обнаружили на остановке у школы № 49 в Нижнем Тагиле

Погибшего человека, чья личность пока неизвестна, обнаружил тагильчанин. Тело нашли 27 декабря на остановке вблизи школы № 49 (на перекрестке Балакинская-Гвадрейская) в 8:00 по уральскому времени в Нижнем Тагиле. Рядом с умершим стоял рюкзак.

Со слов очевидца, рядом с местом произошедшего он увидел автомобиль. За рулем сидел тагильчанин, который куда-то звонил. Свидетель считает, что в полицию.

За расследование взялись криминалисты СК по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила. Как сообщил старший помощник руководителя следкома Александр Шульга, тело погибшего уже доставлено судмедэкспертам. Специалисты выясняют, кем был умерший и при каких условиях скончался. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что найденное в Нижнем Тагиле тело не имеет следов криминальной смерти.

Труп женщины найден после пожара в гараже в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Зрелище, конечно, ужасное. Вот так вышел человек из дома и все… — рассуждает анонимный автор в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Горожанин, ехавший по городу в 5:30 утра, рассказал, что видел ныне скончавшегося живым: тот также сидел на остановке.

Читайте также:
В Екатеринбурге нашли труп 19-летней студентки из ИжевскаТруп мужчины найден на дороге в микрорайоне ВИЗ Екатеринбурга«Шел с тренировки и упал»: труп обнаружили жители на улице в Екатеринбурге
#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Происшествия#Труп#Александр Шульга#Валерий Горелых#Смерть#Находка#Неизвестные#Установление личности
Подпишитесь
Звезда мирового хоккея Павел Дацюк провел тренировку в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:16
Пропали антибиотики и детский «Нурофен»: тагильчане пожаловались на дефицит лекарств
Вчера, 05:24
Масочный режим возобновлен на УВЗ из-за ОРВИ
Вчера, 09:32
Лидером по заболеваемости пневмонией в Нижнем Тагиле стала Вагонка
Вчера, 10:15
В ТОСе Нижнего Тагила появилась патриотичная новогодняя вывеска
Вчера, 09:23
Стыдно и смешно: реальные истории с новогодних корпоративов от ведущих Нижнего Тагила
26 декабря 09:19