«Зрелище ужасное»: труп обнаружили на остановке у школы № 49 в Нижнем Тагиле

Со слов очевидца, рядом с местом произошедшего он увидел автомобиль. За рулем сидел тагильчанин, который куда-то звонил. Свидетель считает, что в полицию.
За расследование взялись криминалисты СК по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила. Как сообщил старший помощник руководителя следкома Александр Шульга, тело погибшего уже доставлено судмедэкспертам. Специалисты выясняют, кем был умерший и при каких условиях скончался. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что найденное в Нижнем Тагиле тело не имеет следов криминальной смерти.
Зрелище, конечно, ужасное. Вот так вышел человек из дома и все… — рассуждает анонимный автор в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Горожанин, ехавший по городу в 5:30 утра, рассказал, что видел ныне скончавшегося живым: тот также сидел на остановке.