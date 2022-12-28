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«Зверь в человеческом обличии»: мужчина зарезал сожительницу и сыновей в Кировграде

Сегодня, 08:06
Фото: 1MI

Пьяный мужчина станцевал с сожительницей и зарезал ее и детей в Кировграде

Пьяный мужчина поссорился с сожительницей, ударил ее ножом и задушил, перед этим совершив сексуальные действия. Трагическая участь постигла и двух сыновей женщины: кировоградец их зарезал. Преступления совершались в ночь с 21 на 22 сентября в 2021 года в квартире на Центральном бульваре Кировграда.

В ночь убийства осужденный пришел к знакомой с гостинцами для детей и спиртным. Пара весело проводила время: танцевала и выпивала. Позже свердловчане поссорились, из-за чего мужчина и совершил убийство.

После того, как дети и мать были убиты, злоумышленник поджег квартиру (заметал следы преступления). Предварительно мужчина украл кольца, цепочку, кулон, серьги и телефон погибшей на сумму в 57 тысяч рублей. Общий ущерб от пожара оценили в более чем 500 тысяч рублей.

С целью скрыть следы преступления, зверь в человеческом обличии поджёг жилище, после чего спокойно отправился домой, по пути купив дополнительную порцию алкоголя, — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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Убийцу задержали на автомойке, где он работал. На этом же месте преступник познакомился со своей жертвой, приехавшей помыть иномарку. Еще раньше, в 2017 году, мужчина освободился из ИК № 47 в Каменске-Уральском.

Следователи собрали все необходимые доказательства вины мужчины. Расследование брал на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Раскрывал преступление лично начальник главка МВД в Свердловской области Александр Мешков.

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Преступника-рецидивиста обвинили в убийстве с особой жестокостью в отношении 2-х и более людей, в числе которых двое детей, а также в причинении тяжкого вреда здоровью, поджоге и несоблюдении условий административного наказания. Мотивом убийства стало желание скрыть преступления сексуального характера. Обвиняемый во всем сознался и рассказал хронологию совершения правонарушений. Его пожизненно заключили под стражу, сообщил старший помощник руководителя следкома в Свердловской области Александр Шульга.

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