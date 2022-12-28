«Зверь в человеческом обличии»: мужчина зарезал сожительницу и сыновей в Кировграде

Преступника-рецидивиста обвинили в убийстве с особой жестокостью в отношении 2-х и более людей, в числе которых двое детей, а также в причинении тяжкого вреда здоровью, поджоге и несоблюдении условий административного наказания. Мотивом убийства стало желание скрыть преступления сексуального характера. Обвиняемый во всем сознался и рассказал хронологию совершения правонарушений. Его пожизненно заключили под стражу, сообщил старший помощник руководителя следкома в Свердловской области Александр Шульга.