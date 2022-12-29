10 новых заповедных территорий России стали частью интерактивной карты Одноклассников

ОК активно развивает социальные проекты и помогает пользователям узнавать больше про многообразие природы страны. На интерактивной карте теперь собраны 20 природных территорий от Карелии до Кавказа. Среди новых особо охраняемых природных мест — «Заповедное Подлеморье» с тремя уникальными природными территориями на северо-восточном побережье Байкала, национальные парки «Югыд ва» площадью 1,9 миллиона гектаров и «Русский Север» с экологическими тропами и Музеем фресок Дионисия. Уже сейчас пользователи могут посмотреть и подробно изучить информацию о 20 особо охраняемых природных территориях России.