44 тысячи потерял житель Екатеринбурга после знакомства с красоткой в интернете

Мужчина решил рассказал о схеме «развода», чтобы на уловку мошенников не попались другие доверчивые граждане, сообщает Е1.
Мужчина нашел девушку в приложении для свиданий. Далее они стали переписываться в мессенджере и решили сходить на StandUp-шоу. Инициатором свидания стала девушка.
Далее незнакомка сказала, что за свой билет заплатит самостоятельно, так как самодостаточна. Однако молодой человек настоял, что возьмет расходы на себя.
После он оплатил билеты, перейдя по ссылке, отправленной ему девушкой, но деньги за них с карты сняли в двойном объеме – 14,5 тысячи рублей. Мужчина пожаловался на это, и девушка рекомендовала ему написать в техподдержку, что он и сделал.
Там ему сообщили, что излишне оплаченные деньги вернут, но на счету должны лежать те же 14,5 тысяч рублей. Он их положил. Далее с карты мужчины сняли и их. В надежде вернуть все средства, мужчина сделал тоже самое еще раз – «сотрудник техподдержки» сказал, что после того, как он положит новые 14,5 тысячи рублей, все лишние списанные средства вернутся. Но этого не произошло вновь.
Помимо этого, девушка предложила ему поесть раков от фирмы, которая ей нравится и скинула ссылку. Туда он отправил еще 1,5 тысячи рублей, но никаких раков ему не привезли.
В общей сложности обманутый екатеринбуржец потерял 44,3 тысячи рублей. В полиции в очередной раз напомнили о том, что не стоит доверять незнакомцам.