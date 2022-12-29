44 тысячи потерял житель Екатеринбурга после знакомства с красоткой в интернете

Там ему сообщили, что излишне оплаченные деньги вернут, но на счету должны лежать те же 14,5 тысяч рублей. Он их положил. Далее с карты мужчины сняли и их. В надежде вернуть все средства, мужчина сделал тоже самое еще раз – «сотрудник техподдержки» сказал, что после того, как он положит новые 14,5 тысячи рублей, все лишние списанные средства вернутся. Но этого не произошло вновь.