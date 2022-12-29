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Банде вынесли приговор за нападение на «обнальщиков» в Екатеринбурге

Сегодня, 13:34
Фото: 1MI
В Свердловском областном суде вынесли приговор четырем членам банды, которые нападали на «обнальщиков», благодаря чему похитили более 88 млн рублей.

Виновными признаны представители запрещенной организации ИГИЛ. У всех участников группировки разные наказания. Они были назначены в зависимости вовлеченности и роли каждого из них в преступлениях, сообщает ЕАН.

Руслана Ахмедов приговорили к 16 годам колонии, штрафу 300 тысяч рублей. Совместно с прошлым приговором в общей сложности Руслан пробудет в колонии 22 года и выплатит полмиллиона рублей штрафа.

Низами Рагимов пробудет в колонии 16 лет и заплатит штраф 300 тысяч рублей. Адыль Салаев пробудет там же 12 лет и заплатит 300 тысяч рублей. Глава группировки Орифжон Сатторов проведет за решеткой 27 лет и заплатит штраф 900 тысяч рублей.

Все осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Установлено, что с 2017 года по 2020 год на территории Екатеринбурга преступники заранее спланировали и совершили восемь разбойных нападений.

К примеру, в 2018 году они ограбили директора ресторана «Утка по-пекински», угрожая пистолетом. Им удалось украсть более полмиллиона рублей.

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