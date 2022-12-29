Банде вынесли приговор за нападение на «обнальщиков» в Екатеринбурге

Низами Рагимов пробудет в колонии 16 лет и заплатит штраф 300 тысяч рублей. Адыль Салаев пробудет там же 12 лет и заплатит 300 тысяч рублей. Глава группировки Орифжон Сатторов проведет за решеткой 27 лет и заплатит штраф 900 тысяч рублей.