Банде вынесли приговор за нападение на «обнальщиков» в Екатеринбурге

Виновными признаны представители запрещенной организации ИГИЛ. У всех участников группировки разные наказания. Они были назначены в зависимости вовлеченности и роли каждого из них в преступлениях, сообщает ЕАН.
Руслана Ахмедов приговорили к 16 годам колонии, штрафу 300 тысяч рублей. Совместно с прошлым приговором в общей сложности Руслан пробудет в колонии 22 года и выплатит полмиллиона рублей штрафа.
Низами Рагимов пробудет в колонии 16 лет и заплатит штраф 300 тысяч рублей. Адыль Салаев пробудет там же 12 лет и заплатит 300 тысяч рублей. Глава группировки Орифжон Сатторов проведет за решеткой 27 лет и заплатит штраф 900 тысяч рублей.
Все осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.
Установлено, что с 2017 года по 2020 год на территории Екатеринбурга преступники заранее спланировали и совершили восемь разбойных нападений.
К примеру, в 2018 году они ограбили директора ресторана «Утка по-пекински», угрожая пистолетом. Им удалось украсть более полмиллиона рублей.