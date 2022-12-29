Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за некачественной воды в Тагиле

Вода в городе уже второй раз привлекла его внимание. Причина возбуждения дела – непринятие мер к решению этой проблемы, сообщает СК РФ.
В информационном центре ЦКР отметили, что в соцсетях пользователи активно обсуждают проблему грязной воды из-под крана в Нижнем Тагиле. Они утверждают, что холодная вода половины жителей непригодна для употребления.
Ранее Председатель СК России ставил эту проблему на свой личный контроль. Также он поручал провести проверку. Уголовное дело тогда не возбуждалось, но и проблема не решилась.
Поэтому Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому возбудить уголовное дело по данному факту и отчитаться о проделанной работе.