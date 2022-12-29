TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Безопасность будет усилена в новогодние праздники в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:25
Фото: 1MI
За порядком в период новогодних каникул в Нижнем Тагиле будут следить полицейские.

Особое внимание будет уделено безопасности граждан во время проведения праздничных мероприятий, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Всего в городе состоится около 200 мероприятий, посвящённых празднованию Нового года. В них планируют поучаствовать около 65 тысяч человек. Дежурить будут свыше 500 сотрудников полиции, а также работники частных охранных организаций, казаки и добровольные народные дружины.

В новогоднем городке на Театральной площади каждый день порядок будут контролировать работники патрульно-постовой службы. С собой у них будут ручные металлодетекторы.

Напомним, что в новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле ожидается до -27 градусов. При этом во время каникул также могут наступить холода. Столбики термометров, согласно прогнозу синоптиков, опустятся до -33 градусов.

Как будут вывозить мусор в Тагиле в новогодние праздники и куда для этого обращаться
Узнать подробнее
Читайте также:
Энергетики переходят на усиленный режим работы в новогодние праздникиГрафик работы ГИБДД на новогодние праздники в Свердловской области
#Елена Озерова#Город#Нижний Тагил#Дежурство#Полицейские#Порядок#Праздники
Подпишитесь
Мамина работа: сколько получают младшие воспитатели в детсадах Нижнего Тагила
Сегодня, 10:12
Советы, как встретить Новый год в Нижнем Тагиле без душевных и физических травм
Сегодня, 14:33
Новый офис МФЦ в здании «Тагилбанка» не откроется в Нижнем Тагиле в 2022 году
Вчера, 15:54
Врачи рассказали о самых частых травмах тагильчан в Новый год
Сегодня, 14:33
Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за некачественной воды в Тагиле
Сегодня, 11:28
ФАС приказала отменить РЭК Свердловской области повышение тарифов на электроэнергию
Сегодня, 10:06