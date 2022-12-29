Безопасность будет усилена в новогодние праздники в Нижнем Тагиле

Всего в городе состоится около 200 мероприятий, посвящённых празднованию Нового года. В них планируют поучаствовать около 65 тысяч человек. Дежурить будут свыше 500 сотрудников полиции, а также работники частных охранных организаций, казаки и добровольные народные дружины.