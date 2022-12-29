Безопасность будет усилена в новогодние праздники в Нижнем Тагиле

Особое внимание будет уделено безопасности граждан во время проведения праздничных мероприятий, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Всего в городе состоится около 200 мероприятий, посвящённых празднованию Нового года. В них планируют поучаствовать около 65 тысяч человек. Дежурить будут свыше 500 сотрудников полиции, а также работники частных охранных организаций, казаки и добровольные народные дружины.
В новогоднем городке на Театральной площади каждый день порядок будут контролировать работники патрульно-постовой службы. С собой у них будут ручные металлодетекторы.
Напомним, что в новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле ожидается до -27 градусов. При этом во время каникул также могут наступить холода. Столбики термометров, согласно прогнозу синоптиков, опустятся до -33 градусов.