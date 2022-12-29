Детский снегокат украли подростки из подъезда в Нижнем Тагиле

Происшествие попало на видео. Теперь пострадавшие ищут злоумышленников. Ролик с камер видеонаблюдения размещен в сообществе «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».
На кадрах видно, как трое детей зашли в подъезд, а через пару минут вышли из него со снегокатом, который стоял внутри. Ребята оперативно поставили его на заснеженный асфальт. Затем один из воров сел на него, а другой мальчик повез его. Все трое скрылись.
Отмечается, что все произошло в подъезде №3 дома №19.
Ранее житель Екатеринбурга лишился 44 тысяч рублей, познакомившись с девушкой в интернете. Он хотел сходить с ней на свидание, и она прислала ему ссылки для покупки билетов на юмористическое шоу. Однако в результате мошенники списали с карты пострадавшего все имеющиеся там деньги.