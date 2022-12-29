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Детский снегокат украли подростки из подъезда в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:12
Из подъезда дома по улице Оржоникидзе неизвестные подростки украли детский снегокат. Все произошло 27 декабря.

Происшествие попало на видео. Теперь пострадавшие ищут злоумышленников. Ролик с камер видеонаблюдения размещен в сообществе «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».

На кадрах видно, как трое детей зашли в подъезд, а через пару минут вышли из него со снегокатом, который стоял внутри. Ребята оперативно поставили его на заснеженный асфальт. Затем один из воров сел на него, а другой мальчик повез его. Все трое скрылись.

Отмечается, что все произошло в подъезде №3 дома №19. 

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#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Воровство#Подростки#Кража
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