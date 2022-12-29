Детский снегокат украли подростки из подъезда в Нижнем Тагиле

На кадрах видно, как трое детей зашли в подъезд, а через пару минут вышли из него со снегокатом, который стоял внутри. Ребята оперативно поставили его на заснеженный асфальт. Затем один из воров сел на него, а другой мальчик повез его. Все трое скрылись.