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Двое десятилетних мальчиков пропали в Новоуральске

Сегодня, 04:51
Фото: 1MI

Двое десятилетних мальчиков пропали в закрытом городе в Свердловской области

Двое десятилетних мальчиков пропали в закрытом городе Новоуральске в Свердловской области. Оба они ушли из дома 28 декабря. С тех пор о них ничего неизвестно.

Первый мальчик Иван Лавенских. На вид ему 10-12 лет, рост 140 — 145 см. Телосложение у ребенка худощавое, волосы светлого цвета. В день пропажи был одет в светлую кофту, темные спортивные штаны и белые кроссовки с черными вставками, сообщили в полиции Новоуральска.

По словам местных жителей они видели Ивана переходящим дорогу. Он шел в сторону улицы Советская. При этом на мальчике была надета только одна кофта, а куртки на нем не было.

Иван лавенских
Фото: Полиция Новоуральска

Второй мальчик Никита Сидоров. Он в день пропажи был одет в синюю шапку с голубыми вставками, черную куртку по типу «парки» с мехом, синие джинсы, а также черные дутыши. Рост у ребенка примерно 125 см, темные короткие волосы, карие глаза и тонкие губы. Отмечается, что уши мальчика оттопырены. Предполагается, что он может находиться в районе улиц Комсомольская, Автозаводская, Промышленная, Победы или Советская.

При обнаружении пропавших в полиции просят незамедлительно сообщить в дежурную часть МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск и пос. Уральский по телефонам: +7 922 153-15-57, 8 (34370)4-57-57.

Никита Сидоров
Фото: Полиция Новоуральска
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