Двое десятилетних мальчиков пропали в Новоуральске

Первый мальчик Иван Лавенских. На вид ему 10-12 лет, рост 140 — 145 см. Телосложение у ребенка худощавое, волосы светлого цвета. В день пропажи был одет в светлую кофту, темные спортивные штаны и белые кроссовки с черными вставками, сообщили в полиции Новоуральска.
По словам местных жителей они видели Ивана переходящим дорогу. Он шел в сторону улицы Советская. При этом на мальчике была надета только одна кофта, а куртки на нем не было.
Второй мальчик Никита Сидоров. Он в день пропажи был одет в синюю шапку с голубыми вставками, черную куртку по типу «парки» с мехом, синие джинсы, а также черные дутыши. Рост у ребенка примерно 125 см, темные короткие волосы, карие глаза и тонкие губы. Отмечается, что уши мальчика оттопырены. Предполагается, что он может находиться в районе улиц Комсомольская, Автозаводская, Промышленная, Победы или Советская.
При обнаружении пропавших в полиции просят незамедлительно сообщить в дежурную часть МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск и пос. Уральский по телефонам: +7 922 153-15-57, 8 (34370)4-57-57.