Двое десятилетних мальчиков пропали в Новоуральске

Второй мальчик Никита Сидоров. Он в день пропажи был одет в синюю шапку с голубыми вставками, черную куртку по типу «парки» с мехом, синие джинсы, а также черные дутыши. Рост у ребенка примерно 125 см, темные короткие волосы, карие глаза и тонкие губы. Отмечается, что уши мальчика оттопырены. Предполагается, что он может находиться в районе улиц Комсомольская, Автозаводская, Промышленная, Победы или Советская.